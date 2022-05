La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo importante in cui dovrà non solo rinforzare il centrocampo ma anche sostituire i giocatori che hanno già confermato l'addio alla società bianconera. Fra questi, Giorgio Chiellini e Paulo Dybala. Toccante il saluto dell'Allianz Stadium ai due giocatori nel post match di Juventus-Lazio. Se la società bianconera lavora al sostituto dell'argentino da diversi mesi, con Di Maria il nome che piace maggiormente, diversa è la situazione riguardante il possibile rinforzo per la difesa. Non sarà facile trovare un difensore di esperienza e qualità come Chiellini, nonostante nelle ultime stagioni non sia riuscito a dare un grande contributo a causa dei tanti infortuni muscolari subiti.

Fra i giocatori che piacciono alla società bianconera per rinforzare la difesa ci sarebbe Gabriel dell'Arsenal, che in questa stagione è diventato molto importante grazie a miglioramenti evidenti. A confermare il possibile trasferimento del brasiliano alla Juventus è la stampa spagnola, con il difensore che ha un prezzo di mercato di circa 53 milioni di euro. Difficile che la società bianconera investa tale somma per il classe 1997, per questo starebbe valutando la possibilità di effettuare uno scambio di mercato con l'Arsenal, con Arthur Melo nella società inglese e Gabriel in quella bianconera.

Il difensore Gabriel potrebbe trasferirsi alla Juve a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe rinforzare la difesa con Gabriel.

Potrebbe essere il giocatore dell'Arsenal il sostituto di Giorgio Chiellini, che lascerà la società bianconera a fine stagione e che potrebbe fare un'esperienza professionale nel campionato americano prima del ritorno da dirigente alla Juventus. Il brasiliano piace per fisicità e bravura nell'impostazione di gioco. Con un'offerta da 53 milioni di euro potrebbe lasciare l'Arsenal.

In questa stagione si è dimostrato bravo nella realizzazione dei gol, segnandone 4 nel campionato inglese. Difficile che la Juventus possa offrire tale somma per il difensore, per questo potrebbe definirsi uno scambio di mercato che porterebbe Gabriel a Torino e Arthur Melo all'Arsenal. Uno scambio di mercato che sarebbe alla pari, considerando la valutazione di mercato simile fra i due giocatori.

Non è un caso che si parli di una volontà da parte della Juventus di acquistare non solo Pogba ma anche Leandro Paredes, che potrebbe sostituire proprio il centrocampista brasiliano.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare centrocampo e settore avanzato. Abbiamo parlato dell'interesse per Pogba e Paredes, per il settore avanzato si valutano i sostituti di Paulo Dybala ma anche di Kean, che potrebbe lascare la società bianconera. Piacciono i due parametri zero Di Maria e Perisic, mentre come punta potrebbe arrivare Raspadori.