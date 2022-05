La Juventus è già al lavoro sul Calciomercato e le ultime indiscrezioni che arrivano dai principali giornali sportivi confermano come la società bianconera dopo diverse stagioni potrebbe ritornare ad attingere al mercato dei parametri zero. Oltre a Paul Pogba potrebbe arrivare Ivan Perisic, in scadenza di contratto con l'Inter, e Angel Di Maria, che dovrebbe liberarsi dal Paris Saint Germain a fine giugno.

Proprio l'argentino è attualmente il giocatore che sembra più vicino al trasferimento nella società bianconera: per lui si parla di un possibile contratto da 7,5 milioni di euro netti a stagione fino a giugno 2023 con opzione per il 2024, in questo modo la Juventus in caso di conferma dell'argentino anche per la seconda stagione potrebbe usufruire del Decreto Crescita.

Tale disposizione governativa garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti dai campionati esteri.

A parlare del possibile ingaggio dell'argentino da parte della Juventus è stato anche il giornalista Maurizio Pistocchi, il quale sul proprio profilo di Twitter ha dichiarato che la Juventus, nonostante la volontà a parole di investire su giovani di qualità, starebbe invece valutando soprattutto l'ingaggio di giocatori di esperienza e che hanno un ingaggio importante.

Maurizio Pistocchi parla del possibile arrivo di Di Maria alla Juventus

"Secondo la stampa francese, tutto fatto per Di Maria (34 anni) alla Juventus un contratto di due stagioni da 7.5 milioni di euro + bonus.

Ma Arrivabene non aveva parlato di ringiovanimento a cifre sostenibili?", è questo il post su Twitter di Maurizio Pistocchi.

Il giornalista sportivo ha quindi sottolineato come gli investimenti della Juventus sembrino andare in direzione di giocatori di esperienza e con un ingaggio importante. Rinforzi che quindi non riguardano giovani di qualità, come invece aveva recentemente dichiarato l'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, il quale aveva anche sottolineato l'importanza della sostenibilità di bilancio.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus potrebbe ingaggiare Angel Di Maria, Ivan Perisic e Paul Pogba, tutti giocatori in scadenza di contratto. In questo modo la società bianconera risparmierebbe molto sul prezzo di cartellino e di conseguenza avrebbe la possibilità di acquistare almeno un difensore centrale e un altro centrocampista.

A tal riguardo si parla del possibile arrivo di uno fra Milenkovic e Gabriel, per il centrocampo invece piacerebbe Jorginho del Chelsea, in scadenza di contratto a giugno 2023 con la società inglese.