Uno dei giocatori che ha fatto bene in casa Inter in questa stagione è Hakan Calhanoglu. Arrivato con il difficile compito di non far rimpiangere Christian Eriksen, è riuscito a fare la differenza, sia dal punto di vista finalizzativo, sia sul piano degli assist, anche grazie alle sue doti balistiche sui calci piazzati. Arrivato a parametro zero, dopo essere andato in scadenza di contratto con il Milan, le sue prestazioni non sono passate inosservate e alcuni top club europei avrebbero cominciato a bussare alla porta del club nerazzurro. Tra questi ci sarebbe l'Atletico Madrid, con Simeone che avrebbe individuato nel centrocampista turco il rinforzo ideale in mezzo al campo.

Proprio il Milan è alla ricerca di un rinforzo sulla trequarti, visto che Brahim Diaz non ha convinto come sostituto di Calhanoglu. I rossoneri, per questo motivo, sarebbero pronti ad inserirsi nella corsa per Nicolò Zaniolo, su cui c'è anche il forte interesse della Juventus.

L'Atletico Madrid ci prova per Calhanoglu

La prossima estate l'Inter dovrà respingere l'assalto ai propri giocatori migliori, anche se almeno un big partirà per finanziare il mercato in entrata e rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Molto probabilmente, non succederà la stessa cosa dell'anno scorso, quando è stato investito solo in piccola parte ciò che è stato incassato dalle cessioni di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, a Psg e Chelsea per quasi 200 milioni di euro.

Tra i giocatori che potrebbero infiammare il mercato in uscita c'è Hakan Calhanoglu. Arrivato a parametro zero dopo essere andato in scadenza di contratto con il Milan, il suo rendimento è stato sicuramente importante, come dimostrano i numeri, con ben sette reti e otto assist messi insieme in campionato, con l'obiettivo di arrivare in doppia cifra in almeno una delle due statistiche.

Su di lui avrebbe messo gli occhi l'Atletico Madrid, con Simeone che lo vorrebbe per rinforzare il centrocampo. L'Inter, dal proprio canto, non vorrebbe privarsene, a meno che non arrivi una proposta superiore ai 30-35 milioni di euro, che permetterebbe di realizzare anche una plusvalenza piena.

Milan su Zaniolo

Il Milan è alla ricerca di un rinforzo sulla trequarti per sostituire proprio Hakan Calhanoglu, visto che Brahim Diaz non ha convinto in quest'annata.

I rossoneri, per questo motivo, stanno provando a inserirsi nella corsa a Nicolò Zaniolo, che piace molto anche alla Juventus. La Roma valuta il classe 1999 almeno 40-45 milioni di euro, cifra importante, che i rossoneri puntano ad abbassare l'esborso economico con l'inserimento di almeno due contropartite tecniche. Nell'affare, infatti, potrebbero entrare Alexis Saelemaekers e Ballo Touré, valutati complessivamente tra i 10 e i 15 milioni di euro.