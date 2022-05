La Juventus, nel mercato di gennaio, ha definito l'acquisto di Dusan Vlahovic. Un investimento importante per la società bianconera da circa 75 milioni di euro più bonus, un prezzo di mercato che è solo la conferma delle qualità del giocatore, considerato già una delle migliori punte del calcio europeo. Grazie anche ai suoi gol, la Juventus è riuscita a qualificarsi per la Champions League, dopo un inizio di stagione problematico. Di recente, Vlahovic è stato ospite al Salone del Libro di Torino. Ha avuto modo di parlare di diversi argomenti, in particolar modo della sua esperienza professionale da giocatore della Juventus.

Il giocatore ha sottolineato di vivere un momento felice della sua vita, con tutta la famiglia che sta bene e con il suo trasferimento alla società bianconera.

A tal riguardo, Vlahovic ci ha tenuto a sottolineare di aver voluto diventare un giocatore della Juventus e che il suo obiettivo è vincere. Ha poi rimarcato il fatto che la sua mentalità è come quella della società bianconera, cercare di vincere. Ha poi sottolineato l'importanza nella sua carriera professionale di Cesare Prandelli, che lo ha valorizzato nella Fiorentina. A tal riguardo ha rimarcato il fatto che l'ex allenatore della società toscana lo abbia supportato sempre e tuttora i due si sentono molto al telefono.

Dusan Vlahovic ha dichiarato di essere felicissimo alla Juventus

'Sono felicissimo di stare nella Juve, l'ho voluta tanto e spero di raggiungere altri obiettivi, di vincere tante cose'. Queste le dichiarazioni di Dusan Vlahovic al Salone del Libro a Torino. Ospite dell'evento il giocatore della Juventus ha parlato anche degli obiettivi suoi e della Juventus, sottolineando che la società bianconera deve ritornare a vincere.

In merito alla sua crescita professionale ha aggiunto: ' Voglio dare tutto, non vorrei avere dei rimpianti. È il mio lavoro, sono un privilegiato e non vedo perché debba essere diverso'. Parole importanti che sottolineano la volontà del giocatore di migliorare e arrivare a vincere competizioni importanti.

La stagione fin qui disputata da Vlahovic fra Fiorentina e Juventus

La stagione di Vlahovic è iniziata molto bene con la Fiorentina, prima del trasferimento alla Juventus a gennaio. In 35 match totali fra i toscani e i bianconeri ha segnato 24 gol fornendo 5 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 7 match in Coppa Italia con 4 gol ed 1 assist decisivo ad un suo compagno. In Champions League ha disputato i due match degli ottavi di finale segnando in quello d'andata. Realizzazione che però non è servita ai bianconeri per qualificarsi ai quarti di finale: dopo l'1 a 1 in Spagna hanno perso 3 a 0 all'Allianz Stadium di Torino.