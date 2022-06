L'undicesimo turno del Brasileirão 2022 conferma il Palmeiras al comando del torneo a quota 22 punti, seguito ad una lunghezza di distanza dal Corinthians. La compagine diretta dal portoghese Abel Ferreira allunga a tre la striscia di vittorie esterne consecutive, andando a imporsi per 2-0 su un Coritiba che nelle precedenti cinque gare disputate al Couto Pereira aveva concesso appena un punto agli avversari.

A decretare il quinto successo nelle ultime sei giornate del Verdão sono state una precisa conclusione da fuori area di Dudu (23') e un'azione di rimessa finalizzata da Rony (63').

Il Corinthians resta in scia ai campioni del Sudamerica: il Timão si lascia immediatamente alle spalle il ko in trasferta patito contro il Cuiabà, imponendosi dinanzi al proprio pubblico sulla Juventude per 2-0. La formazione di Caxias do Sul, penultima in classifica ma imbattuta nelle tre precedenti esibizioni sostenute lontano dall'Alfredo Jaconi, soccombe sotto i colpi di Adson, a segno in apertura (2') da pochi passi, e di Gustavo Mantuan, in rete nel finale (84') con un preciso rasoterra in diagonale.

Il Flamengo non si rialza: l'Internacional sale al terzo posto con il San Paolo

San Paolo e Internacional, salite in classifica a 18 punti, prendono il posto dell'Athletico Paranaense e dell'Atlético Mineiro sul gradino più basso del podio.

Il Tricolor Paulista consegue il nono risultato utile di fila, ritrovando al quinto tentativo la via della vittoria a spese dell'América Mineiro superata in casa per 1-0 grazie a un'incornata vincente di Patrick su un cross dalla destra di Igor Vinicius.

L'Internacional, imbattuta in tutte le competizioni dal 10 aprile quando venne sconfitta all'esordio nel Brasileirão dall'Atlético Mineiro, chiude a tre la serie di pareggi interni sconfiggendo al Beira-Rio il Flamengo per 3-1.

I padroni di casa rendono amaro il debutto di Dorival Junior sulla panchina del Mengão andando in gol con Wanderson (1' e 22') e con Pedro Henrique su rigore (92'). Per il Flamengo, precipitato ai margini della zona retrocessione a seguito del terzo ko di fila, si rivela inutile il tentativo di rientrare in partita determinato dalla realizzazione di Andreas Pereira (58').

Il Fortaleza frena l'Athletico-PR, Fluminense in calo, Botafogo in crisi

Athletico Paranaense e Atlético Mineiro, non andate oltre il pari, scivolano con i loro 17 punti al quinto posto. I vincitori della scorsa edizione della Copa Sudamericana chiudono a reti bianche l'impegno esterno contro il fanalino di coda Fortaleza, mentre i campioni in carica si vedono fermare in casa sull'1-1 dal Santos.

L'Atlético Mineiro, in vantaggio dal 6' in virtù della deviazione vincente sottomisura di Savio e in superiorità numerica dallo scoccare dell'ora di gioco per l'espulsione di Lucas Pires, si vede raggiungere a cinque minuti dal termine dal Peixe a segno su rigore con Rwan.

Terzo ko nelle ultime quattro partite per la Fluminense, battuta a domicilio per 2-0 dall'Atletico Goianiense al secondo successo consecutivo.

Nel delicato posticipo dell'undicesimo turno del Brasileirão, l'Avaí - che aveva raccolto un solo punto nelle ultime cinque gare - acuisce la crisi del Botafogo, imponendosi al Nilton Santos per 1-0 grazie a una punizione vincente di Kevin sul finire della prima frazione di gioco. Per il Fogão si tratta della quarta sconfitta di fila.

Il quadro dei risultati è completato dai pareggi per 1-1 tra Cuiabà e Bragantino e tra Goiás e Cearà.

Brasileirão 2022, risultati e classifica

I risultati dell'undicesima giornata

Corinthians - Juventude 2-0 (1-0)

Atlético Mineiro - Santos 1-1 (1-0)

Cuiabà - Bragantino 1-1 (1-1)

Fluminense - Atletico Goianiense 0-2 (0-2)

Internacional - Flamengo 3-1 (2-0)

Goiás - Cearà 1-1 (0-1)

San Paolo - América Mineiro 1-0 (1-0)

Coritiba - Palmeiras 0-2 (0-1)

Fortaleza - Athletico Paranaense 0-0 (0-0)

Botafogo - Avaí 0-1 (0-1)

La classifica

Palmeiras 22 punti Corinthians 21 San Paolo 18 Internacional 18 Athletico Paranaense 17 Atlético Mineiro 17 Coritiba 15 Fluminense 14 América Mineiro 14 Avaí 14 Santos 14 Red Bull Bragantino 14 Cearà 14 Goiás 14 Atletico Goianiense 13 Flamengo 12 Botafogo 12 Cuiabà 12 Juventude 10 Fortaleza 7

La classifica dei marcatori del Brasileirão 2022

9 reti : Jonathan Calleri (San Paolo)

: Jonathan Calleri (San Paolo) 7 reti : Stiven Mendoza (Cearà)

: Stiven Mendoza (Cearà) 6 reti : Hulk (Atlético Mineiro), Pedro Raul (Goiás), Germán Cano (Internacional) e Rony (Palmeiras)

: Hulk (Atlético Mineiro), Pedro Raul (Goiás), Germán Cano (Internacional) e Rony (Palmeiras) 5 reti : Erison (Botafogo) e Marcos Leonardo (Santos)

: Erison (Botafogo) e Marcos Leonardo (Santos) 4 reti: David Terans (Athletico Paranaense), Guilherme Bissoli (Avaí), Léo Gamalho (Coritiba), Elvis (Goiás) e Wanderson (Internacional)

Il programma della dodicesima giornata (15-17 giugno)