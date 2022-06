Settimana di possibili novità per il Crotone che si appresta a concludere alcune operazioni in entrata con occhi rivolti allo sfoltimento della rosa. Per rinforzare l'attacco i calabresi starebbero stringendo i tempi per l'acquisto di Cosimo Chiricò dal Padova. Sempre nel reparto avanzato il nome nuovo sarebbe quello di Luigi Cuppone, attaccante del Potenza. In uscita il Crotone potrebbe salutare Augustus Kargbo corteggiato dalla Cremonese. Per il centrocampista Nahuel Estevez il futuro sarà al Parma.

Crotone ai dettagli per Chiricò

Un rinforzo di spessore per l'attacco del Crotone potrebbe essere Cosimo Chiricò.

Il calciatore del Padova sarebbe vicinissimo ad approdare in Calabria dopo aver raggiunto con i biancoscudati la finale Playoff di Serie C. Un calciatore importante con uno stipendio da categoria superiore. La trattativa tra i club procederebbe bene con una fumata bianca che potrebbe giungere già nelle prossime ore. Nessuna novità inveve sulla trattativa con il Padova per il centrocampista Pompeo Da Silva Ronaldo. Il centrocampista brasiliano rimarrebbe in partenza ma il suo futuro lontano dai biancorossi sarebbe ancora tutto da decidere.

Crotone, idea Cuppone per l'attacco

Al netto dell'arrivo in rossoblù di Cosimo Chiricò dal Padova il Crotone si starebbe guardando attorno alla ricerca di ulteriori rinforzi.

Un nome emerso nelle ultime ore sarebbe quello di Luigi Cuppone, punta del Potenza. Nell'ultima stagione il calciatore ha collezionato 17 presenze andando a realizzare 8 reti. Nella stagione 2020-2021 di terza serie Luigi Cuppone si è messo in mostra con la maglia della Casertana andando ad ottenere 33 presenze con 14 reti.

Oltre a lui gli squali starebbero attenzionando Rocco Costantino, attaccante in uscita dal Monterosi Tuscia.

Crotone, le altre operazioni

Per alcuni calciatori che potrebbe arrivare a Crotone altri potrebbero, in senso opposto, salutare la società e accasarsi altrove. Uno di questi potrebbe essere l'attaccante Augustus Kargbo corteggiato dalla Cremonese del tecnico Massimiliano Alvini.

Addio ad un passo anche per l'attaccante Junior Messias (destinato al Milan) e Ahmadi Benali (in trattativa col Pisa). Di ritorno ma solo di passaggio sarà il centrocampista Luis Rojas che dopo il prestito al Bologna di gennaio potrebbe essere ceduto al miglior offerente. Con ancora un anno di contratto anche il centrocampista Jacopo Petriccione dovrebbe essere venduto a qualche club di Serie B. Per il centrocampista Nahuel Estevez il futuro sarà al Parma: per lui cessione a titolo definitivo con contratto quadriennale con i Ducali.