Una calda estate che porterà grosse novità in casa Crotone. La formazione calabrese parteciperà al campionato di Serie C 2022-2023 dopo ben 13 stagioni di assenza. Per puntare alla rapida risalita in cadetteria la società andrà ad allestire una squadra competitiva, un giusto mix di talento ed esperienza. Nelle ultime ore il Crotone starebbe lavorando ad uno scambio che porterebbe Michele Castagnetti in rossoblù e Augustus Kargbo in grigiorosso. In entrata il Crotone avrebbe sondato il terreno per il difensore Alberto Masi della Pro Vercelli.

Crotone, Castagnetti per Kargbo

Il Crotone potrebbe sacrificare l'attaccante Augustus Kargbo per arrivare al centrocampista Michele Castagnetti. I rossoblù, che cercano rinforzi in mezzo al campo, vorrebbero concedere al tecnico Franco Lerda un rinforzo di categoria superiore. Il profilo di Michele Castagnetti potrebbe rappresentare quel nome utile a risollevare il morale della piazza, alle prese con due retrocessioni consecutive. A centrocampo il Crotone continuerebbe a seguire Pompeo Da Silva Ronaldo in uscita dal Padova ma sarebbe in procinto di cedere, a titolo definitivo al Parma il centrocampista e capitano della squadra, Nahuel Estevez.

Crotone, rinforzi per la difesa

In attesa di conoscere quello che sarà il futuro di Giuseppe Cuomo e Vladimir Golemic (in scadenza di contratto), il Crotone starebbe tentando di portare a segno un acquisto di esperienza.

Il nome sarebbe quello di Alberto Masi, difensore della Pro Vercelli. Su di lui a puntare sarebbero sia il tecnico Franco Lerda che il Direttore Generale Raffaele Vrenna. Un nome già noto alla società rossoblù che già in passato aveva inserito il suo nome sulla lista dei potenziali acquisti. In uscita rimarrebbe al momento il centrale Ionut Nedelcearu per il quale sarebbero giunte delle offerte dalla Romania ed in particolare dallo Statua Bucarest.

Anche il Pisa sarebbe interessato al suo acquisto ma le cifre offerte risulterebbero al momento basse.

Le altre operazioni

Con l'arrivo di Paolo Branduani in porta e la conferma di Marco Festa, il Crotone dovrà mandare a giocare altrove uno tra Gian Marco Crespi e Gianluca Saro. Il primo rientrerà dal prestito dalla Pistoiese mentre per Gianluca Saro l'ipotesi sul tavolo sarebbe quella della cessione al Monopoli.

Il Crotone vorrebbe inoltre trattenere in Calabria Theophilus Awua acquistandolo dalla Pro Vercelli. Fine del rapporto tra gli squali e l'attaccante turco Emre Gural che in due mesi di militanza ha racimolato solamente uno spezzone di gara con il tecnico Francesco Modesto. Sondaggio del Parma, infine, per l'esterno Luca Calapai.