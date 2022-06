L'Inter non è solo protagonista della sessione estiva di Calciomercato in entrata, con il ritorno soprattutto di Romelu Lukaku. I nerazzurri, infatti, hanno la necessità di fare cassa visto il diktat dato dalla proprietà di chiudere il mercato in entrata con un attivo tra i 50 e i 60 milioni di euro. Proprio per questo motivo la società molto probabilmente cederà un big e quello che sembra essere il maggiore indiziato ad andare via è Milan Skriniar. Sul centrale slovacco c'è da tempo il Paris Saint Germain, ma l'accordo tarda ad arrivare. Uno stallo che può favorire l'inserimento nell'affare del Chelsea, che ha chiesto informazioni sul giocatore proprio nell'ambito della trattativa che ha riportato a Milano Big Rom.

Altra società molto arriva sul mercato è la Juventus, che vuole tornare a competere per lo scudetto. Uno degli obiettivi principali sembrerebbe essere Nicolò Zaniolo, con il fantasista che è in rotta con la Roma dopo il mancato accordo per il rinnovo di contratto, attualmente in scadenza a giugno 2024.

Il Chelsea ci prova per Skriniar

L'Inter potrebbe cedere un big in questa sessione estiva di calciomercato per far quadrare i conti e, allo stesso tempo, avere la forza economica per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il nome che sembra maggiore indiziato a lasciare Milano è quello di Milan Skriniar. Si è parlato a lungo del Paris Saint Germain che, però, fino ad ora è arrivato massimo ad un'offerta di 60 milioni di euro più il cartellino di Julian Draxler.

Proposta rispedita al mittente visto che la società nerazzurra non scende sotto una richiesta di 80 milioni di euro e vuole soltanto cash.

Da qui il possibile inserimento del Chelsea, che ha chiesto informazioni durante la trattativa che vedrà il ritorno di Romelu Lukaku a Milano. Proprio per questo i Blues potrebbero avere una sorta di corsia preferenziale, anche se ciò non vorrà dire che il club meneghino abbasserà le pretese.

La fumata bianca, però, potrebbe arrivare per una cifra intorno ai 65 milioni di euro più 10 milioni di bonus.

L'offerta della Juventus per Zaniolo

Uno dei nomi caldi in casa Juventus è quello di Nicolò Zaniolo. L'arrivo del fantasista italiano non sembra essere legato a Angel Di Maria, visto che i due potrebbero anche giocare insieme, con Vlahovic al centro dell'attacco.

Il classe 1999 potrebbe giocare anche nel ruolo di mezzala, al fianco di Locatelli e Zakaria. La Roma continua a chiedere 60 milioni di euro, ma la Juve per abbattere l'esborso economico è pronta a mettere sul piatto tre contropartite tecniche: Moise Kean, Arthur e Weston McKennie. Difficile pensare all'inserimento di tutti e tre nell'affare, ma i capitolini potrebbero anche accettare uno di questi più un conguaglio tra i 25 e i 30 milioni di euro.