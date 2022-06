Nelle ultime ore di calciomercato l'Inter starebbe temporeggiando sulla decisione di ingaggiare Paulo Dybala. La società nerazzurra, con il probabile acquisto di Lukaku, darebbe a Inzaghi il centravanti richiesto. L'operazione Dybala non è un dettaglio di poco conto. L'argentino è uno di quei giocatori che sposta gli equilibri negli spogliatoi e il suo ingaggio deve essere programmato nei minimi dettagli. La brusca frenata delle trattative tra l'Inter e l'entourage del giocatore ha portato Milan e Roma a osservare la situazione e a monitorare eventuali possibilità di inserimento.

Nel frattempo l'Inter e il Monza sembra abbiano trovato un accordo per l'attaccante Pinamonti.

Dybala chiede 7 milioni di euro, l'Inter ne offre 5

La differenza tra offerta e richiesta è ancora alta e l’ultimo incontro tra Marotta e il manager dell'argentino Antun non ha portato a sostanziali cambiamenti. L'Inter ritiene troppo alte le richieste personali di Dybala e del suo entourage. La società milanese deve far quadrare i conti. Marotta non ha fretta di chiudere l'operazione e può muoversi senza urgenza avendo già incassato il gradimento del giocatore. Secondo alcuni media, sembra che un incontro tra le parti sia previsto entro questo fine settimana.

Dybala, attualmente in vacanza a Miami, ha invece fretta di trovare l'accordo.

La situazione di stallo non è gradita dall'argentino. La Joya è in cerca di riscatto e sta già lavorando sodo in vista della prossima stagione agli ordini del suo preparatore atletico.

L'Inter deve cedere Edin Dzeko, Alexis Sánchez e Vidal

Per fare spazio alla Joya l'Inter deve trovare una sistemazione per gli attaccanti attualmente in rosa.

Dzeko, arrivato solo un anno fa dalla Roma, potrebbe restare in Italia. La Juve è alla ricerca di un vice Vlahovic e il bosniaco potrebbe essere una soluzione last minute. Sanchez e l'Inter stanno studiando una risoluzione del contratto con buonuscita. Il cileno ha richieste dalla Liga e dalla Ligue1 anche se il Nino Maravilla sogna un ritorno al Barcellona.

Così come per Vidal, anche Sanchez è stato acquistato con il decreto crescita. Il prossimo anno sarebbe quello più remunerativo per entrambi, con stipendi rispettivamente da 8,5 milioni e 9,5 milioni di euro. Trovando un accordo di uscita per i due cileni la società nerazzurra risparmierebbe un totale di 27 milioni di euro sul monte ingaggi. Risparmio che porterebbe l'Inter a intavolare una trattativa vicina alle richieste di Dybala.

Adriano Galliani ha presentato un'offerta da 15 milioni di euro per Pinamonti

L'amministratore delegato del Monza sta cercando di portare in Brianza l'attaccante di proprietà dell'Inter. Sembra che l'offerta si aggiri attorno ai 15 milioni di euro più bonus. Sull'attaccante azzurro c'è anche il pressing della Salernitana ma nelle ultime ore si sono fatte avanti Ajax e Borussia Dortmund. L'attaccante però sembra in attesa di una risposta dalla Fiorentina, destinazione a lui più gradita.