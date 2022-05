L'Inter avrebbe individuato i profili che potrebbero potenziare la rosa in vista della prossima stagione. La priorità sarebbe il centrocampo perché Arturo Vidal e Matias Vecino dovrebbero lasciare la Pinetina, e nel mirino ci sarebbero Emre Can del Borussia Dortmund, ma anche Dani Ceballo del Real Madrid. Se Denzel Dumfries dovesse lasciare Milano, i possibili eredi potrebbero essere Manuel Lazzari e Singo. Ancora distanza tra le parti per il rinnovo di Ivan Perisic che interesserebbe al Milan.

Ceballos e l'ex Liverpool nel mirino

L'Inter avrebbe intenzione di potenziare il centrocampo ed avrebbe iniziato ad osservare Dani Ceballos del Real Madrid.

Il calciatore sarebbe fuori dal progetto di Carlo Ancelotti e potrebbe lasciare la Spagna al termine di questa stagione perché avrebbe intenzione di rilanciarsi in vista del prossimo Mondiale. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro. I dirigenti milanesi, però, avrebbero pensato anche ad Emre Can del Borussia Dortmund che ha il contratto in scadenza nel 2024 e una valutazione di circa 25 milioni di euro. Potrebbe essere un profilo congeniale al 3-5-2 di Simone Inzaghi che Giuseppe Marotta prenderebbe in considerazione dopo averlo portato alla Juventus quando si è svincolato dal Liverpool.

Due opzioni per la catena di destra dell'Inter

Denzel Dumfries sarebbe richiesto da molti top club in Europa.

Bayern Monaco e Real Madrid avrebbero già avviato i sondaggi e l'Inter potrebbe sedersi a tavolino se dovesse arrivare un'offerta di almeno 30 milioni di euro. Cifra che consentirebbe una netta plusvalenza, dopo che è stato prelevato per circa 15 milioni di euro. In caso di addio, il club presieduto dagli Zhang penserebbe a Manuel Lazzari della Lazio o a Singo del Torino.

Il terzino di Sarri avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e conosce molto bene i dettami tattici di Inzaghi mentre l'esterno di Juric, più giovane anagraficamente, sarebbe valutato non meno di 25 milioni di euro. Entrambe le operazioni non sarebbero facili anche se la società di Claudio Lotito sarebbe interessata ad Andrea Pinamonti, mentre quella di Urbano Cairo a Federico Dimarco.

Il Milan piomba su Perisic

L'Inter non avrebbe ancora trovato l'accordo per il rinnovo di Ivan Perisic. Il terzino croato ha il contratto in scadenza e dopo la finale di Coppa Italia vinta contro la Juve ha mandato un chiaro messaggio. "Con i giocatori importanti non si parla all’ultimo momento, dovete sapere anche questo”. Ha dichiarato in un'intervista concessa i microfoni di Mediaset. L'ex Bayern Monaco sarebbe un profilo molto gradito al Milan che sotto consiglio Stefano Pioli lo porterebbe volentieri a Milanello ingaggiandolo a parametro zero.