Puntellare l'organico a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli, per rimanere ai vertici del calcio italiano ed effettuare un buon percorso in Champions League. È questa l'intenzione del Milan, che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore.

Nkunku nel mirino dei migliori club europei

In ottica trequarti, il Diavolo non molla la pista che porta a Christopher Nkunku, esterno francese in forza al Lipsia; con il club tedesco, l'ex Paris Saint Germain ha vissuto la sua stagione migliore, attenzionando alcuni tra i migliori club europei.

Il Lispia lo valuta almeno 70 milioni di euro.

Il Milan starebbe continuando a monitorare la situazione, ma deve fare conti con l'interesse del Paris Saint Germain e del Real Madrid, a caccia di grandi colpi di mercato per ritagliarsi un ruolo da assolute protagoniste nella prossima stagione. Dopo aver confezionato il rinnovo di Mbappè, i parigini vorrebbero sostituire nel migliore dei modi Angel Di Maria, e per questo pensano di riportare Nkunku alla casa base, dove non è riuscito ad esprimere tutte le sue potenzialità.

Attenzione anche al Real Madrid, che dopo aver acquistato Aurelien Tchouameni dal Monaco per una cifra attorno agli 80 milioni di euro, vorrebbe puntellare l'attacco a disposizione di Carlo Ancelotti e completarlo con un esterno di grande qualità tecnica, che possa inserirsi alla perfezione con Benzema e Vinicus.

Per questo, il Milan starebbe valutando anche altri prospetti come Nicolò Zaniolo della Roma, che viene valutato tra 45-50 milioni di euro, e Noa Lang, già trattato nelle precedenti sessioni di Calciomercato e valutato dal Brugges 20-25 milioni di euro.

Milan, si lavora al riscatto di Florenzi

Buona stagione per Alessandro Florenzi, che potrebbe continuare la sua esperienza con la maglia del Milan.

Nonostante qualche infortunio, l'esterno italiano ha offerto ottime prestazioni e grande impegno, riconosciuti dalla società e soprattutto dal tecnico Pioli, che vorrebbe la sua conferma anche nella prossima stagione.

Florenzi resta un'ottima alternativa a Calabria, e per questo il Diavolo starebbe lavorando al suo riscatto: i rossoneri dovrebbero versare circa 4,5 milioni di euro nelle casse della Roma, che ne detiene ancora il cartellino.

La dirigenza rossonera vorrebbe un piccolo sconto per certificare la permanenza di Florenzi a Milano.

Più complicato è invece il riscatto di Junior Messias, che nonostante qualche gol importante, potrebbe terminare la sua esperienza in rossonero. I 5,5 milioni di euro richiesti dal Crotone sembrerebbero troppi: in caso di mancato accordo tra le parti è pronto ad inserirsi il Monza di Adriano Galliani, a caccia di giocatori importanti per mantenere la categoria.