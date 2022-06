L'Inter lo scorso Calciomercato estivo ha effettuato due cessioni importanti che hanno permesso non solo di sostenere il bilancio societario ma anche di rinforzarsi sul mercato. Sono stati ceduti Hakimi al Paris Saint Germain per circa 80 milioni di euro e Romelu Lukaku al Chelsea per circa 120 milioni di euro. Se il marocchino ha dato un contributo importante ai francesi, lo stesso non si può dire del belga nella squadra inglese. Tuchel nella seconda parte di stagione non lo ha considerato un titolare e con la sua conferma come tecnico del Chelsea sembra difficile la permanenza di Lukaku a Londra.

Per questo le agenzie di scommesse quotano la partenza del belga durante il calciomercato estivo. Fra le possibili destinazioni del giocatore ci sarebbero anche società italiane, su tutte l'Inter. Diversi giornali sportivi parlano di un possibile trasferimento di Lukaku in prestito oneroso a circa 20 milioni di euro con diritto di riscatto. Attualmente però la società nerazzurra dovrà vendere prima e solo dopo potrà valutare investimenti importanti. Come dicevamo i bookmakers quotano il ritorno di Lukaku nel campionato italiano. Il suo trasferimento all'Inter è quotato a 2,25, quello al Milan e alla Juventus a 25.

I bookmakers pagano 2,25 volte la posta in palio nell'eventualità di un trasferimento all'Inter. Quote maggiori per l'approdo del belga al Milan e alla Juventus, a 25. La permanenza al Chelsea è pagata a 1,50, l'eventuale trasferimento al Bayern Monaco a 5.00 e quello al Tottenham a 7. C'è anche la possibilità, almeno secondo i bookmarkers di un approdo del belga al Barcellona, viene pagato 20 volte la posta in palio.

Le ultime indiscrezioni di mercato confermano come il Chelsea sarebbe disposta a trattare la cessione in prestito di Lukaku per circa 20 milioni di euro. Il giocatore gradirebbe il ritorno all'Inter ma la situazione economica della società nerazzurra non agevola un'eventuale trattativa di mercato. Anche perché Lukaku ha un ingaggio importante e dovrebbe accettare una diminuzione dello stipendio notevole rispetto a quello che gudagna attualmente al Chelsea.

La Juventus starebbe valutando l'acquisto di Kostic e Di Maria

Sembra molto difficile anche un suo trasferimento alla Juventus, come fra l'altro confermano le agenzie di scommesse quotandolo a 25. La società bianconera ha investito nel mercato di gennaio circa 75 milioni di euro più bonus per acquistare Dusan Vlahovic. Inoltre Allegri sembra deciso ad affidarsi al 4-3-3 nella stagione 2022-2023, per questo preferirebbe l'acquisto di giocatori di fascia per il settore avanzato come Kostic e Di Maria.