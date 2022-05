La Juventus e l'Inter potrebbero sfidarsi nella prossima finestra estiva di Calciomercato per Kalidou Koulibaly, centrale difensivo in possibile uscita dal Napoli. Le due formazioni italiane inoltre, starebbero osservando Rodrigo De Paul

Nella prossima finestra di calciomercato sia Juventus che Inter potrebbero acquisire un difensore centrale. I bianconeri infatti, perderanno Chiellini e starebbero valutando se cedere Rugani, mentre i nerazzurri avrebbero ricevuto diverse offerte per Alessandro Bastoni e De Vrij.

Per entrambe le compagini dunque, apparirebbe necessario un acquisto nel reparto arretrato, ed il nome attenzionato da ambo due i club, risulterebbe essere quello di Kalidou Koulibaly. Stando alle indiscrezioni trapelate dal giornalista sportivo Raffaele Auriemma, il club bianconero si starebbe inserendo nella trattativa fra il Napoli ed il difensore senegalese: "De Laurentiis sta per incontrare Ramadani per parlare di Koulibaly e del suo futuro. Il Napoli ha la necessità di rinnovare il contratto o vendere il senegalese per non perderlo a zero. C’è il Barcellona su di lui, ma attenzione perché ieri sera è girata questa notizia negli ambienti del mercato: perso Chiellini, la Juventus sta guardando a Koulibaly".

Dalla Spagna invece, i media iberici testimonierebbero di un Inter, insieme al Real Madrid, attente osservatrici della situazione inerente lo stopper africano. Ricordiamo che Koulibaly è legato contrattualmente al Napoli fino al 2023 ed il costo del suo cartellino, si aggirerebbe intorno ai 45 milioni di euro.

Rodrigo De Paul scalda il mercato, Juventus ed Inter pronte a lanciare l'assalto all'argentino

Un altro calciatore che potrebbe provocare uno scontro di calciomercato tra Juventus ed Inter, risulterebbe essere Rodrigo De Paul. L'Atletico Madrid infatti, avrebbe deciso di cedere diversi calciatori per pianificare la rosa del prossimo anno e tra questi spunterebbe il nome dell'argentino.

La Juve dunque, avrebbe la volontà di portarlo a Torino per piazzarlo in un ipotetico centrocampo composto da Pogba, Locatelli e per l'appunto De Paul. L'Inter invece, con la partenza data ormai quasi per certa di Arturo VIdal, vorrebbe acquisire il classe '94 per dare maggiore rotazione ad un reparto che in questa annata ha sofferto per le poche alternative messe a disposizione di Simone Inzaghi. Ricordiamo infine che il centrocampista sudamericano è legato all'Atletico Madrid fino al prossimo 2026 e che il suo cartellino, sarebbe valutato circa 40 milioni di euro.