L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri devono fare molto in entrata per alzare il livello della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, ma anche sul fronte cessioni verranno fatte molte operazioni. Tra i calciatori non considerati incedibili ci sono anche Federico Dimarco e Andrea Pinamonti. Il primo non è una prima scelta, essendo chiuso da Bastoni, mentre il secondo tornerà dal prestito all'Empoli. Su di loro avrebbe messo gli occhi il Torino, con il tecnico Ivan Juric che spinge per l'acquisto di entrambi al fine di dare l'assalto ad un piazzamento europeo.

Anche la Juventus si è mossa sul mercato in vista della prossima estate. I bianconeri sono alla ricerca dell'erede di Giorgio Chiellini, che chiuderà la carriera in MLS. Il nome in cima alla lista sarebbe quello di Kalidou Koulibaly, che lascerà il Napoli in caso di mancato rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2023.

Torino, possibile interesse per Dimarco e Pinamonti

Il Torino vuole alzare l'asticella nella prossima stagione per cercare di essere competitivo anche per un piazzamento europeo. Situazione non semplice visto che alcuni giocatori sono andati via, importanti nello scacchiere tattico di Ivan Juric, come Mandragora, Brekalo e Belotti, oltre al partente Gleison Bremer.

Proprio l'allenatore granata avrebbero fatto i nomi di Federico Dimarco e Andrea Pinamonti per cercare di andare alcune delle lacune presenti all'interno della rosa a sua disposizione.

Il difensore, tra l'altro, lo conosce molto bene avendolo allenato quando era sulla panchina dell'Hellas Verona ed è stato lui a trasformarlo da terzino a braccetto di sinistra di una difesa a tre. L'Inter non li ritiene incedibili visto che vuole fare cassa per finanziare il mercato in entrata.

La valutazione dei due è importante e complessivamente sfiora i 40 milioni di euro.

Proprio per questo motivo l'idea potrebbe essere quella di intavolare uno scambio con Gleison Bremer, che ha una valutazione simile. Tra l'altro, poi, il club meneghino non è escluso che possa lanciarsi anche su Andrea Belotti, occasione a parametro zero per rinforzare l'attacco.

Juventus, nel mirino Koulibaly

Il grande sogno di mercato della Juventus resta Kalidou Koulibaly.

Il centrale senegalese è stato individuato come sostituto ideale di Giorgio Chiellini. Il Napoli, tra l'altro, è pronto a cederlo in caso di mancato accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2023, per evitare di perderlo a parametro zero. I bianconeri avrebbero anche un jolly da giocarsi per abbassare l'esborso economico, mettendo sul piatto il cartellino di Merih Demiral, che non sarà riscattato dall'Atalanta. Oltre al turco pronto un conguaglio intorno ai 10 milioni per cercare di convincere i partenopei.