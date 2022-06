Raoul Bellanova potrebbe diventare un nuovo calciatore dell'Inter. Dopo un corteggiamento importante, i nerazzurri sarebbero pronti all'affondo decisivo per puntellare le corsie a disposizione di Simone Inzaghi, dopo l'addio di Ivan Perisic.

Sarebbe vicino l'accordo col Cagliari per Bellanova

Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, i nerazzurri avrebbero trovato l'accordo con il Cagliari per un prestito con diritto di riscatto attorno ai 6-7 milioni di euro. Un colpo per il presente ma soprattutto per il futuro dell'Inter, vista la giovane età dell'esterno italiano, che era nel mirino anche della Juventus.

Ora si dovrà capire se la società interista dovrà ritornare sul mercato in caso di possibile cessione di Denzel Dumfries che resta nel mirino del Chelsea. I Blues potrebbero far recapitare un'offerta attorno ai 40 milioni di euro che potrebbe mettere in seria difficoltà l'Inter.

In caso di cessione dell'olandese, l'Inter avrebbe già in mente diverse opzioni per sostituirlo con i nomi di Davide Zappacosta dell'Atalanta e di Manuel Lazzari della Lazio. In particolare, Inzaghi potrebbe spingerebbe per Lazzari, già allenato durante l'esperienza sulla panchina biancoceleste.

Inter, nuova offerta per Bremer: Casadei possibile contropartita

Gleison Bremer resta l'obiettivo numero uno per rinforzare la difesa dell'Inter.

Nonostante il gradimento da parte del calciatore e la sua volontà di giocare in una piazza importante, i nerazzurri non riescono a trovare l'accordo con il Torino.

Infatti, il presidente granata Urbano Cairo vorrebbe attorno ai 35-40 milioni di euro, complice il rinnovo contrattuale del difensore brasiliano firmato nei mesi scorsi.

L'Inter ha però diverse carte da giocarsi per ammorbidire la posizione del club granata. Infatti, i nerazzurri potrebbero accontentare Cairo offrendo la cifra richiesta dopo l'addio di Skriniar che resta nel mirino del Psg, oppure affondare immediatamente inserendo qualche contropartita.

Oltre ai nomi di Pinamonti e Gagliardini, il Torino sarebbe interessato a Sensi, pronto a lasciare l'Inter e soprattutto al giovane Casadei, che potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella trattativa per arrivare a Bremer.

Intanto, i nerazzurri continuano a monitorare altre piste per la difesa in attesa di comprendere il futuro di Stefan De Vrij, nel mirino del Chelsea. In caso di addio dell'olandese, l'Inter potrebbe virare su profili di grande esperienza e personalità come Acerbi e Milenkovic.