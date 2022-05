La Juventus vuole rinforzare la difesa con un acquisto di grande caratura internazionale. L'addio del totem Giorgio Chiellini, pronto a salutare a fine stagione, obbliga i bianconeri a ritornare sul mercato per cercare un centrale che possa sostituire il capitano in tutto e per tutto, sia dal punto di vista tecnico che della personalità.

Juve, suggestione Koulibaly per la difesa

In casa juventina sono due i sogni per la retroguardia: Milan Skriniar dell'Inter, che viene valutato almeno 70 milioni di euro, e soprattutto Kalidou Koulibaly, centrale senegalese del Napoli e totem della retroguardia di Luciano Spalletti.

L'importanza del KK nel club partenopeo non è solo tecnica ma anche di grande personalità: infatti, con l'addio di Lorenzo Insigne a fine anno, il difensore azzurro diventerà il nuovo capitano della squadra.

Ma attenzione, il futuro di Koulibaly potrebbe essere lontano da Napoli, in quanto il contratto del senegalese scadrà nel 2023. Per questo, ci sono due strade percorribili: il rinnovo o l'addio. La Juventus sta monitorando con grande attenzione la situazione, ma trattare con De Laurentiis non è facile, in quanto il patron azzurro chiede almeno 40 milioni di euro per lasciar partire il suo totem difensivo.

Inoltre, in caso di addio dalla città partenopea, Koulibaly potrebbe decidere di intraprendere un'avventura europea, con Barcellona e soprattutto Paris Saint Germain alla finestra per poter accaparrarsi le prestazioni del numero 26 azzurro.

La Juve guarda con interesse, con l'obiettivo di puntellare la difesa.

Juve, le contropartite per Milinkovic Savic: da Mckennie a Fagioli

L'altro grande sogno per il mercato estivo della Juventus risponde al nome di Sergej Milinkovic Savic, centrocampista serbo della Lazio. Il Sergente è il primo obiettivo per la mediana della Vecchia Signora, che deve però scontrarsi con le richieste di Lotito che chiede almeno 70 milioni di euro per lasciar partire il suo centrocampista.

Viste le richiesti importanti della Lazio, i bianconeri potrebbero inserire delle contropartite tecniche gradite a Maurizio Sarri: quindi un'offerta attorno ai 40 milioni di euro più il cartellino di qualche giocatore come Fagioli, che potrebbe fare a caso dei biancocelesti per il centrocampo.

Un altro nome che potrebbe rientrare nel computo della trattativa per il Sergente, è Weston Mckennie, che potrebbe salutare Torino a fine stagione.

Il centrocampista americano ha caratteristiche simile ad Allan, centrocampista che ha avuto una crescita durante l'esperienza al Napoli proprio sotto la gestione di Sarri.

La Juventus proverà fino alla fine ad accaparrarsi le prestazioni di Savic, così da mettere le basi per ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo.