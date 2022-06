La Roma vorrebbe potenziare il reparto di centrocampo in vista del Calciomercato e Marcel Sabitzer del Bayern Monaco sarebbe un nuovo obiettivo dei giallorossi. Come alternative piacerebbero anche i profili di Lucas Torreira dell'Arsenal e di Rodrigo De Paul dell'Atletico Madrid.

Calciomercato Roma, Thiago Pinto avrebbe chiesto informazioni per Sabitzer

A centrocampo Nemanja Matic è arrivato nella Capitale la scorsa settimana, ma Thiago Pinto non vorrebbe fermarsi al solo calciatore serbo e starebbe osservando Marcel Sabitzer. L'austriaco classe '94 in forza al Bayern Monaco, non è riuscito a imporsi nella compagine tedesca, vivendo una stagione piuttosto anonima che avrebbe fatto dimezzare le sue quotazioni.

Il club bavarese lo aveva acquistato dal Lipsia per 40 milioni di euro, ma ad ora la sua valutazione si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro. Pertanto la Roma di José Mourinho, avrebbe bussato alla porta del club bavarese per chiedere più di un'informazione per il giocatore.

Restando in tema centrocampo, la compagine capitolina sarebbe interessata anche a Lucas Torreira. Il regista uruguaiano, dopo l'addio burrascoso proprio con la Fiorentina, è tornato all'Arsenal, dove Mikel Arteta non gli garantirebbe il posto da titolare. Per tale ragione, i giallorossi potrebbero strappare il classe '96 ai "Gunners" per una cifra tra i 15 e i 20 milioni di euro.

Infine, secondo alcune indiscrezioni, la Roma starebbe valutando per il settore di mediana, il profilo di Rodrigo De Paul.

L'argentino dell'Atletico Madrid piacerebbe particolarmente a Mourinho, che lo avrebbe indicato come uno dei rinforzi più adattabili al suo concetto di gioco. Il costo del cartellino per l'ex Udinese si aggirerebbe intorno ai 40 milioni di euro, cifra forse un po' elevata per le cassa giallorosse.

Roma, le dichiarazioni di Zaniolo non sarebbero piaciute al club giallorosso

Intanto Nicolò Zaniolo ha rilasciato un'intervista a Sportweek, nella quale non ha nascosto di aver accolto con piacere le attenzioni di alcune big (fra cui Juve e Milan): "L'interesse di queste grandi squadre mi fa piacere, se pensano a te vuol dire che vali.

Mi alleno ancora più motivato: voglio dimostrare che sia giusto essere accostato a questi top club".

Secondo alcune indiscrezioni, la Roma, non avrebbe gradito le parole del numero 22 e alcuni membri della dirigenza capitolina sarebbero particolarmente irritati dalle dichiarazioni di Zaniolo.