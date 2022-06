Nelle ultime ore, si starebbe profilando qualcosa del clamoroso: infatti, stando a quanto riporta il giornale portoghese AS, l'agente di Cristano Ronaldo, Jorge Mendes avrebbe proposto ai bianconeri il possibile ritorno a Torino da parte di Cr7. Vista la situazione non esaltante dello United, che nella corsa stagione ha chiuso lontano dalle posizioni di vertice, ed un feeling che potrebbe non sboccare tra il campionato portoghese ed il neo tecnico Ten Haag, l'entourage del calciatore sta sondando diverse opportunità per la prossima stagione.

Difficile che la Juventus possa ritornare su Ronaldo, visto i costi dell'operazione e soprattutto l'ingaggio monstre percepito dal portoghese.

Discorso simile anche per la suggestione legata a Neymar, che sarebbe in uscita dal Paris Saint Germain. Più legittimo arrivare a calciatore di caratura internazionale come Paul Pogba e Angel Di Maria, che restano gli obiettivi numero uno per il mercato della Vecchia Signora.

Juve, continua il pressing per Zaniolo

Non c'è solo Angel Di Maria come obiettivo per puntellare la trequarti a disposizione di Max Allegri.

Infatti, i bianconeri stanno continuando a monitorare la situazione legata a Nicolò Zaniolo, che potrebbe avere degli sviluppi nei prossimi giorni. Infatti, stando alle ultime notizie, il futuro del talento giallorosso potrebbe essere lontano dalla Roma: in caso di mancato rinnovo con il club capitolino, l'avventura di Zaniolo potrebbe davvero concludersi.

La Juventus sta attendendo l'evolversi della situazione, e potrebbe esser favorita dal mancato accordo per il rinnovo, visto che la Roma potrebbe abbassare le pretese, rispetto alla richiesta da 60 milioni di euro di questo inizio di mercato

Oltre alla Vecchia Signora, attenzione alla candidatura del Milan che come i bianconeri, vorrebbe puntellare la trequarti a disposizione di Pioli.

Con uscite importanti come quelle di Rebic e Saelemakers, il Diavolo potrebbe virare fortemente su Zaniolo, anticipando e superando la concorrenza della Juventus.

Juve, nuova offerta del Toro per Mandragora

Rolando Mandragora è al centro di un intreccio di mercato. Infatti, oltre al Torino si sarebbe fatta anche la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che perso Torreira, starebbe puntando il regista italiano.

I Viola sarebbero in vantaggio, ma il club di Urbano Cairo starebbe preparando una nuova offerta per convincere la Juventus: si tratterebbe di un prestito con obbligo di riscatto attorno ai 10 milioni di euro, cifra che il club di Commisso metterebbe sul piatto per accaparrarsi le prestazioni di Mandragora.

La Juventus spera di poter racimolare una discreta somma, che assieme ad altre cessioni importanti, potrebbe esser reinvestita per acquisti importanti.