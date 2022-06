Dopo il sì di Mkhitaryan, la fumata bianca per Asllani e Bellanova e i sempre più probabili arrivi di Lukaku e Dybala, l’Inter avrebbe puntato i fari su Èderson, centrocampista classe ’99 in forze alla Salernitana e protagonista di una stagione importante. Al momento non ci sono trattative formali, ma i campani chiederebbero circa 20 milioni per lasciarlo partire, inoltre l’Inter dovrebbe prima liberare una casella a centrocampo.

Il profilo di Èderson Laurenco

Èderson Laurenco (22 anni) è arrivato in Italia lo scorso gennaio per volere dell’allora direttore sportivo Walter Sabatini, che ne aveva seguito l’evoluzione al Corinthians, dove ha disputato 24 partite segnando due goal.

Il suo impatto alla Salernitana è stato importante, mettendosi in luce come un centrocampista solido tatticamente e ben strutturato dal punto di vista fisico. Nonostante si tratti di un mediano con spiccate doti d’interdizione (è infatti molto abile nel recupero della palla) possiede una buona tecnica di base, che ne fa un profilo abile non soltanto nell’impostazione, ma anche per quanto riguarda la capacità di saltare l’uomo in dribbling.

Alla Sampdoria è stato impiegato nel centrocampo a due di Davide Nicola, ma potrebbe adattarsi a giocare a tre nel modulo di Simone Inzaghi, interpretando il ruolo di mezz’ala fisica. Il brasiliano, dispone infatti di un fisico bene strutturato e, con una stazza di 183 cm per un peso di 86 kg, rappresenterebbe una soluzione in grado di apportare muscoli a un centrocampo ancora “leggero” sotto quell’aspetto.

Le cifre della probabile trattativa: anche l’Atalanta è interessata al brasiliano

Èderson è arrivato in Serie A per una cifra di 6 milioni ed ha un contratto fino a giugno 2026. Secondo Trasfermarkt, il suo valore di mercato di aggira intorno ai 13 milioni, ma la Salernitana sarebbe disposta a trattare partendo da una base di 20 milioni.

È possibile che Marotta e Ausilio tentino di proporre al patron granata Iervolino una formula simile a quella per Asllani e Barella, cioè il prestito oneroso con opzione per un riscatto o, eventualmente, con l’obbligo. La via maestra del calciomercato dell’Inter sembra infatti quella di spalmare i costi in più stagioni ed evitare esborsi importanti in questa fase di scarsa liquidità.

Per l’eventuale arrivo di Èderson, molto dipenderà dalle uscite in mediana. A Vecino scadrà il contratto tra una settimana, mentre per Vidal potrebbe esserci una buonuscita di circa 4 milioni. Al loro posto arriveranno Mkhhitaryan e Asllani e, a questo punto, l’ingresso di un nuovo centrocampista dipenderebbe dall’uscita di Roberto Gagliardini, sul quale sono circolati rumor discordanti. Da una parte, Inzaghi starebbe pensando di tenerlo in squadra come vice Barella, dall’altra parte, c’è la volontà del calciatore, che ha espresso il desiderio di giocare con più continuità nel prossimo campionato. Sul classe ’94 ci sarebbe l’interessamento della Fiorentina e l’Inter potrebbe anche impiegarlo come pedina di scambio per ottenere uno sconto su Milenkovic (al posto del quale, i gigliati starebbero pensando a Luis Alberto della Lazio), che sarebbe stato individuato come alternativa nel caso in cui Skriniar dovesse trasferirsi al PSG.

Sul talento della Salernitana ci sarebbe anche l’Atalanta, che potrebbe arrivare al Brasiliano grazie a delle contropartite molto gradite ai “granata”, tra tutti Lovato, Okoli e Cambiaghi, che in questa stagione sono stati in prestito rispettivamente al Cagliari, alla Cremonese e al Pordenone. “La Dea” sarebbe disposta anche a un conguaglio cash, ma a patto che Iervolino riduca le pretese iniziali, i 20 milioni richiesti sembrano infatti troppi per un giocatore che ha disputato mezza stagione in Serie A, con solo 15 partite all’attivo.