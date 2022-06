Il futuro di Alexis Saelemakers potrebbe essere lontano dal Milan. Nonostante un rendimento costante e grande sacrificio nel vestire la maglia del Diavolo, l'avventura dell'esterno belga potrebbe essere ai titoli di coda.

Tutto è legato al riscatto di Junior Messias dal Crotone per una cifra attorno ai quattro milioni di euro, ma soprattutto alla volontà dei rossoneri di acquistare un grande esterno per puntellare la trequarti a disposizione di Pioli. Per questo, l'esterno belga potrebbe salutare in questa finestra di Calciomercato: i rossoneri lo valutano attorno ai 20 milioni di euro.

La possibile cessione di Saelemakers era stata già presa in considerazione in occasione dell'interesse per Nicolò Zaniolo: infatti, Maldini e Massara avrebbero proposto alla Roma un conguaglio più il cartellino del belga, segno della sua cedibilità.

Altro calciatore che potrebbe subire la sorte di Saelemakers è Ante Rebic che, complice il grande campionato di Leao, potrebbe lasciare Milano. Il croato vorrebbe ritornare protagonista e su di lui ci sarebbe l'interesse di diverse squadre della Bundesliga, come l'Eintranch, ma anche di alcuni club italiani come la Fiorentina.

Le cessioni di due questi due calciatori permetterebbero al Milan di reinvestire il denaro per puntellare la batteria di esterni.

Tra i nomi più caldi c'è quello di Noa Lang del Bruges che viene valutato almeno 25 milioni di euro. Da prendere in considerazione anche i profili di Marco Asensio del Real Madrid, che resta nel mirino anche della Juventus, e di Matteo Politano del Napoli, che potrebbe lasciare il club azzurro per giocare con maggiore continuità.

Milan, Gabbia la possibile contropartita per Raspadori, Origi atteso in Italia

Altro nome da prendere in considerazione per il mercato rossonero è quello di Giacomo Raspadori, autore di un ottimo campionato con la maglia del Sassuolo.

Il club neroverde è una bottega cara, come dimostra la richiesta attorno ai 30-40 milioni di euro per lasciar partire il fantasista italiano.

Il Diavolo potrebbe così proporre qualche calciatore come contropartita tecnica per abbassare le pretese della società emiliana. Stando alle ultime notizie di calciomercato, infatti, i rossoneri vorrebbero inserire il cartellino di Gabbia che resta nel mirino anche della Sampdoria di Giampaolo.

In attesa di comprendere l'evolversi delle trattative, il Milan aspetta a braccia aperte Divock Origi, pronto a sposare il progetto rossonero. L'attaccante belga, liberatosi a parametro zero dal Liverpool, è pronto a sbarcare in Italia nella prossima settimana per entrare a far parte della rosa di Pioli.