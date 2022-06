II Torino continua a monitorare Tommaso Pobega. Dopo l'ottima stagione in prestito in granata e l'apprezzamento da parte del tecnico granata Ivan Juric, il club di Urbano Cairo vorrebbe convincere il Milan a cedere il centrocampista.

Il punto su Pobega

In questo momento i rossoneri non avrebbero alcuna intenzione di venderlo, anzi punterebbero al rinnovo contrattuale. La situazione potrebbe però cambiare di fronte a un'offerta importante, che il Toro potrebbe far recapitare al Diavolo dopo l'eventuale cessione da 30-40 milioni di Bremer, nel mirino di diversi top club italiani ed europei.

A quel punto il Milan potrebbe prendere in considerazione un'eventuale offerta per Pobega.

Un altro aspetto da prendere in considerazione sono gli acquisti che i rossoneri potrebbero effettuare per puntellare il centrocampo a disposizione di Pioli. Infatti, viste le difficoltà nell'arrivare a Renato Sanches, nel mirino del Paris Saint Germain e la forte concorrenza per Enzo Fernandez del River Plate, il Diavolo non può permettersi di cedere un altro centrocampista dopo l'addio di Frank Kessie.

Inoltre resta da capire il futuro di Ismail Bennacer, che sarebbe nel mirino di Manchester United e City. Una possibile offerta attorno ai 40-50 milioni di euro potrebbe esser presa in considerazione dal Milan, che in quel caso però blinderebbe Pobega.

Milan, possibile offerta della Samp per Gabbia e Duarte

Intanto, il Milan lavora sul fronte cessioni, anche per reinvestire il denaro per completare l'organico.

Sul fronte difesa, resta in bilico il futuro di Matteo Gabbia. Il difensore rossonero vorrebbe giocare con maggiore continuità e per questo potrebbe lasciare Milano. Sui di lui ci sarebbe il forte interesse della Sampdoria di Giampaolo, che vorrebbe puntellare la propria difesa.

I blucerchiati sarebbero interessati anche ad altri calciatori ormai fuori dal progetto di Pioli, ovvero Leo Duarte che viene valutato attorno ai 5 milioni di euro, ma anche Samu Castillejo che ha vari estimatori soprattutto in Spagna.

Queste due possibili cessioni in difesa, più il mancato rinnovo da parte di Alessio Romagnoli, potrebbero permettere ai rossoneri di effettuare qualche operazione in entrata per completare il pacchetto di centrali a disposizione di Pioli.

Tra i nomi seguiti da Maldini e Massara ci sarebbero quelli di Theate del Bologna e di Pablo Marì dell'Arsenal.

Rimanendo sul fronte cessioni, anche Ante Rebic potrebbe salutare Milano. Il croato, con un'offerta attorno ai 20 milioni di euro, potrebbe essere il grande "sacrificato" per poi dare la caccia al trequartista tanto cercato da Pioli. Per tale ruolo, restano in lizza diversi profili come Asensio, De Keteleare e Ziyech.