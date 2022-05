Nella sede della Conmebol a Luque in Paraguay si sono svolti pochi minuti fa i sorteggi degli ottavi di finale della 63^ edizione della Copa Libertadores.

La fase a gironi, terminata la scorsa notte, ha promosso, al primo turno a eliminazione diretta della massima competizione calcistica per club del Sudamerica, sedici compagini appartenenti a cinque Paesi differenti.

Club argentini e brasiliani brillanti nella prima fase della Copa Libertadores

Argentina e Brasile hanno dominato ancora una volta la scena nella fase a gironi della Copa Libertadores piazzando, anche in questa stagione, ben sei rappresentanti a testa nei primi due posti degli otto raggruppamenti.

Per il calcio argentino si sono qualificate per gli ottavi di finale del prestigioso torneo il River Plate, l’Estudiantes de La Plata, il Colón, il Boca Juniors (fresco vincitore della Copa de la Liga Profesional), il Talleres de Córdoba e il Vélez Sarsfield; per quello brasiliano il Palmeiras (detentrice del titolo), il Flamengo (vicecampione), l’Atlético Mineiro, il Fortaleza, l’Athletico Paranaense (trionfatore nell’ultima edizione della Copa Sudamericana) e il Corinthians. Alle spalle delle due superpotenze calcistiche dell’America meridionale si conferma il Paraguay con la presenza tra le migliori sedici del Libertad e del Cerro Porteño. Il quadro delle compagini rimaste in lizza per la conquista della “Gloria Eterna” è completato dai colombiani del Deportes Tolima e dagli ecuadoriani dell’Emelec.

Programma e regolamento degli ottavi di finale della Copa Libertadores 2022

L’incrocio tra i nomi delle squadre seconde classificate negli otto gironi della prima fase (contenuti nell’urna 2) con quelli delle vincitrici dei medesimi (situati nell’urna 1) ha dato luogo ai seguenti accoppiamenti:

Athletico Paranaense (Bra, 2° girone B) vs Libertad (Par, 1° girone B)

Fortaleza (Bra, 2° girone F) vs Estudiantes de La Plata (Arg, 1° girone C)

Cerro Porteño (Par, 2° girone G) vs Palmeiras (Bra, 1° girone A)

Emelec (Ecu, 2° girone A) vs Atlético Mineiro (Bra, 1° girone D)

Deportes Tolima (Col, 2° girone D) vs Flamengo (Bra, 1° girone H)

Corinthians (Bra, 2° girone E) vs Boca Juniors (Arg, 1° girone E)

Talleres de Córdoba (Arg, 2° girone H) vs Colón (Arg, 1° girone G)

Vélez Sarsfield (Arg, 2° girone C) vs River Plate (Arg, 1° girone F)

Gli incontri d’andata degli ottavi di finale della Copa Libertadores 2022 si disputeranno in casa delle squadre seconde classificate negli otto raggruppamenti della fase a gironi e andranno in scena nella settimana del 29 giugno.

Le gare di ritorno, a campi invertiti, avranno luogo nella settimana del 6 luglio.

A qualificarsi per il turno successivo saranno i club che nel computo totale avranno realizzato più gol. A differenza della precedente edizione, se al termine del doppio confronto le due contendenti avranno segnato in totale lo stesso numero di reti, il criterio che finiva con il premiare la compagine a bersaglio il maggior numero di volte in trasferta non sarà più preso in considerazione. La qualificazione verrà, infatti, decisa dalla disputa dei calci di rigore.