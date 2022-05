Non è ancora finito il campionato, ma Inter e Juventus sono già al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, i nerazzurri sarebbero alla ricerca di un centrocampista e di un attaccante. In particolare avrebbero messo nel mirino il brasiliano Gabriel Jesus del Manchester City, piacerebbe inoltre il giovane centrocampista argentino Carlos Alcaraz del Racing.

Intanto in casa Juventus proseguono le indiscrezioni sul possibile ritorno di Paul Pogba (in uscita dal Manchester United).

L'Inter su Gabriel Jesus

L'Inter avrebbe necessità di rinforzare l'attacco in vista del possibile addio di Alexis Sanchez che dovrebbe lasciare la Pinetina a fine stagione. Nel mirino ci sarebbe Gabriel Jesus che potrebbe non essere più centrale nel Manchester City di Pep Guardiola considerato l'arrivo di Haaland. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel 2023 e potrebbe liberarsi con un'offerta da circa 35 milioni di euro. Una cifra che la società presieduta dagli Zhang potrebbe ricavare dalla possibile cessione di Joaquin Correa, il quale avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro e che piacerebbe in Spagna all'Atletico Madrid.

Un centrocampista argentino per l'Inter

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, i dirigenti milanesi sarebbero intenzionati a ingaggiare un calciatore che sappia interpretare il ruolo di Marcelo Brozovic.

Il nome delle ultime ore sarebbe quello del giovane Carlos Alcaraz del Racing. I nerazzurri vorrebbero intavolare una trattativa simile a quella che ha portato Lautaro Martinez alla Pinetina. Il centrocampista classe 2002 ha il contratto in scadenza nel 2026 e piacerebbe molto anche per le sue doti offensive.

Nel reparto mediano sarebbero in uscita dai nerazzurri Matias Vecino e Arturo Vidal.

Il primo interesserebbe alla Lazio di Maurizio Sarri, mentre il secondo piacerebbe al Flamengo.

Idea Pogba per il centrocampo della Juventus

La Juventus sarebbe alla ricerca di un centrocampista per rinvigorire il reparto mediano di Massimiliano Allegri. Il nome preferito sarebbe quello di Paul Pogba. Un'accelerata in tal senso ci potrebbe essere nelle prossime ore, visto che diverse testate parlano di un possibile incontro fra l'entourage del giocatore e il club bianconero.

Il francese ha il contratto in scadenza con il Manchester United che non dovrebbe essere rinnovato. Sulle sue tracce ci sarebbe anche il Paris Saint Germain. La Juventus potrebbe mettere sul piatto circa 9,5 milioni di euro all'anno e far leva, per risparmiare, sulla legge del cosiddetto decreto Crescita vigente in Italia.