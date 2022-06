La Juventus potrebbe rafforzare il proprio centrocampo con l'acquisto di Casemiro dal Real Madrid, mentre per l'attacco in queste ore circola il nome di Edin Dzeko, centravanti in forza all'Inter.

Casemiro piacerebbe alla Juventus, idea per un accoppiata a centrocampo con Pogba

La Juventus sta lavorando in sede di Calciomercato per potenziare il proprio organico e vorrebbe acquisire almeno due centrocampisti per la prossima stagione. Se uno dei ruoli in mediana, risulterebbe essere già assegnato virtualmente a Paul Pogba, l'altro potrebbe essere ricoperto da Casemiro.

Il calciatore brasiliano di 30 anni, pare come essere dei sacrificabili in casa Real Madrid, in quanto potrebbe avere più spazio da titolare il giovane Eduardo Camavinga.

Il classe '92 sarebbe dunque seguito non solo dai bianconeri ma anche dal PSG, che però dopo lo sgarbo inflitto ai Galacticos nel caso Mbappé, sarebbe mal visto dal club iberico. Proprio per questo, secondo quanto riportato da "El Nacional", la Juventus risulterebbe essere in vantaggio rispetto ai francesi nell'operazione Casemiro, con il Real Madrid che sarebbe disposto a concedere uno sconto alla compagine piemontese rispetto ai 40 milioni di euro richiesti per il centrocampista brasiliano.

Juventus, i bianconeri starebbero meditando di strappare all'Inter Edin Dzeko

Tra la Juventus ed Edin Dzeko c'è sempre stato un rapporto di reciproco rispetto e ammirazione, tanto è vero che il bosniaco era stato vicino più volte alla compagine bianconera già ai tempi in cui vestita la maglia della Roma. Secondo le ultime indiscrezioni, il club piemontese starebbe tornando alla carica per il "Cigno di Sarajevo".

Stando alle parole di Fabio Ravezzani, direttore di Telelombardia, i dirigenti della Vecchia Signora avrebbero contattato il giocatore classe '86, proponendogli un biennale da 3.5 milioni di euro stagionali netti. Attualmente Dzeko, percepisce all'Inter un ingaggio da 5 milioni di euro e il suo contratto scadrà nel giugno 2023

Juventus, Luciano Carlino parla di Berardi: 'Pronto per un club di primo livello'

Intanto Luciano Carlino, ex talent-scout del Sassuolo, ha parlato di Domenico Berardi, laterale offensivo accostato alla Juventus, dicendo: "È pronto sia tecnicamente che mentalmente per fare questa parte di carriera in un club di primo livello, che possa metterne a frutto le qualità.

Quando lo chiamò la Juventus Domenico non era pronto a muoversi proprio per andare via dal Sassuolo, la Juve non c’entra. I tempi non erano giusti e lui ha avuto l’intelligenza di capire di dover aspettare ancora qualche anno. Ora è pronto sicuramente".