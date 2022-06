L'Inter potrebbe rivoluzionare il proprio attacco in vista della prossima stagione. Gli arrivi contemporanei di Romelu Lukaku e Paulo Dybala sempre più probabili, infatti, rischiano di creare abbondanza e per questo motivo, oltre a Alexis Sanchez, uscirà un altro giocatore davanti. Il maggiore indiziato sembrerebbe essere Edin Dzeko, visto che Lautaro Martinez e Joaquin Correa hanno ribadito la volontà di restare a Milano nonostante le sirene di mercato provenienti dall'estero. Per il bosniaco non mancano gli estimatori, soprattutto in Italia, e, oltre alla Juventus, su di lui si sarebbe fatto sotto il Napoli, alla ricerca di un attaccante che possa alternarsi con Victor Osimhen.

Il Napoli pensa a Dzeko

Il Napoli potrebbe pescare in casa Inter per rinforzare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti nella prossima stagione. Gli azzurri stanno cambiando molto, soprattutto in attacco con l'addio di Lorenzo Insigne e quello sempre più probabile di Dries Mertens, con cui non è stato trovato l'accordo per il rinnovo di contratto, in scadenza alla fine di questo mese.

Gli azzurri cercano un elemento che possa far rifiatare Victor Osimhen e per questo motivo avrebbero messo gli occhi su Edin Dzeko. Il centravanti bosniaco può giocare anche insieme al nigeriano visto che anche all'Inter spesso scendeva sulla trequarti a smistare palloni a favore degli inserimenti dell'altra punta e dei centrocampisti.

L'ultima annata per il Cigno di Sarajevo è stata sicuramente positiva, avendo realizzato tredici reti in campionato e tre in Champions League, anche se ha avuto un calo nelle ultime settimane legato al fatto che abbia giocato praticamente sempre. Spalletti lo conosce molto bene, avendolo avuto al proprio servizio quando era sulla panchina della Roma, e per questo motivo avrebbe avallato un suo possibile acquisto.

L'Inter sarebbe pronta a trattare con gli azzurri visto che vuole sfoltire l'attacco in vista dell'arrivo di Paulo Dybala e Romelu Lukaku, che potrebbero essere annunciati la prossima settimana.

Le cifre dell'affare

Dzeko con l'Inter ha un contratto fino a giugno 2023 a 5,5 milioni di euro a stagione e per questo il Napoli potrebbe convincerlo proponendo una sorta di spalmatura dell'ingaggio, mettendo sul piatto un biennale a 3 milioni di euro a stagione, bonus compresi.

Per quanto riguarda il cartellino, la società nerazzurra è pronta ad intavolare anche uno scambio con i partenopei con l'inserimento nell'affare di Andrea Petagna. La squadra di Inzaghi, infatti, cerca una punta che possa fare il quinto attaccante in rosa, cosa che Dzeko non vorrebbe fare. In questo modo, inoltre, il Napoli si libererebbe di una pedina che non risulterebbe essere più nei piani di Luciano Spalletti.