L'Inter è assoluta protagonista di questa sessione estiva di Calciomercato, almeno nelle prime battute. Tante le voci riguardanti i possibili colpi in entrata, con Lukaku e Dybala che sembrerebbero essere ad un passo, ma anche quelle in uscita, con i big nel mirino dei top club europei. Tra questi c'è sicuramente Nicolò Barella, che piace sempre al Liverpool di Jurgen Klopp. Il tecnico dei Reds non ha mai nascosto la stima per il centrocampista nerazzurro e per questo motivo sarebbe pronto a fare un tentativo per portarlo in Inghilterra nelle prossime settimane.

Il Milan rischia di vedere sfumare Renato Sanches, su cui è piombato il Paris Saint Germain. Rossoneri che, però, si stanno comunque guardando intorno per rinforzarsi in mezzo al campo. Il nome che piace sempre a Stefano Pioli è quello di Bryan Cristante, centrocampista non ritenuto incedibile dalla Roma, soprattutto dopo l'arrivo di Matic dal Manchester United.

Liverpool su Barella

Uno dei big dell'Inter che continua ad avere molti estimatori in giro per l'Europa è sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista ha disputato una grande annata, nonostante il calo avuto, come tutto il resto della squadra, tra febbraio e marzo. D'altronde i numeri dimostrano le sue qualità, con tre gol e ben dodici assist messi insieme in trentasei partite di campionato, a fronte di una rete in coppa Italia.

L'unico neo resta l'espulsione in Champions League nella fase a gironi contro il Real Madrid che gli ha fatto saltare la doppia sfida agli ottavi contro il Liverpool.

Il tecnico dei Reds, Jurgen Klopp, non ha nascosto il sollievo per l'assenza del giocatore, essendo un suo grande estimatore. E, alla luce di ciò, l'allenatore ha fatto il suo nome per rinforzare il centrocampo per la prossima stagione.

Operazione tutt'altro che semplice, visto che l'Inter non vorrebbe privarsi di uno dei simboli degli ultimi anni. Il club inglese, comunque, un tentativo lo farà ed è pronto a mettere sul piatto una cifra importante, vicina agli 80-90 milioni di euro.

Milan su Cristante

Il Milan è in cerca di rinforzi in mezzo al campo e l'inserimento del Paris Saint Germain su Renato Sanches rischia di complicare i piani.

Un altro nome che piacerebbe a Stefano Pioli è quello di Bryan Cristante, che la Roma è pronta a cedere dopo l'arrivo di Nemanja Matic dal Manchester United. Le due società potrebbero anche intavolare uno scambio con Junior Messias, che sarà riscattato dal Crotone ma potrebbe essere inserito in qualche trattativa come contropartita tecnica. Oltre all'esterno brasiliano, pronto anche un conguaglio economico a favore dei capitolini intorno ai 5 milioni di euro.