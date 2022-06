La dirigenza del Milan è attenta sul mercato, a caccia dei rinforzi giusti da mettere a disposizione di Pioli per poter disputare al meglio la stagione 2022/2023. L’idea in testa è quella di portare a Milanello almeno due rinforzi per reparto.

Il duo Maldini-Massara stanno studiando i vari scenari e osservano con molto interesse la situazione che intercorre tra la Roma e Zaniolo, col giovane centrocampista che potrebbe essere ceduto a fronte di un'offerta importante.

Intanto Renato Sanches rimane uno degli obiettivi più graditi alla dirigenza, mentre non è scemata la pista che porta a Jovic.

Il Milan sarebbe interessato a Zaniolo

Le indiscrezioni sulla possibile partenza dalla Roma di Nicolò Zaniolo hanno acceso ancor di più il mercato estivo, con la dirigenza rossonera che starebbe pensando di formulare un’offerta importante al club giallorosso. La stagione appena conclusa non è stata esaltante, ma il valore del giocatore non si discute e le due società si potrebbero accordare per una cifra intorno ai 40 milioni di euro. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare un’offerta ufficiale del club rossonero, che probabilmente dovrà confrontarsi con quella della Juventus, anch’essa interessata al giovane centrocampista italiano. La dirigenza rossonera vuole proseguire sulla linea verde tracciata negli anni passati.

La dirigenza rossonera impegnata su più fronti

Sin dal mercato invernale si è scritto e discusso del forte interesse del Milan per il centrocampista del Lille Renato Sanches, senza però che le società riuscissero a trovare un accordo per l’arrivo del portoghese a Milano. Nelle ultime ore, però, sembra che il Milan abbia deciso definitivamente di avanzare un’importante offerta al club francese, ritenendo Sanches una pedina potenzialmente importante.

Oltre al centrocampo, il Milan è al lavoro per rinforzare anche il reparto offensivo, con Luka Jovic che potrebbe diventare un obiettivo importante da portare a Milanello nella prossima sessione di mercato. Il classe ’97 del Real Madrid, infatti, non avrebbe più spazio nella squadra di Carlo Ancelotti e potrebbe decidere di cambiare aria, approdando già dalla prossima stagione in Serie A. Il suo valore di mercato è intorno ai 15 milioni di euro, ma l’ottimo rapporto tra le due società potrebbe far scendere ancora il prezzo oppure optare per un prestito annuale con diritto di riscatto.