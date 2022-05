La prossima sessione estiva di Calciomercato l'Inter sarà sicuramente tra le grandi protagoniste. La società nerazzurra ha cominciato a muoversi con largo anticipo per rinforzare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Il club meneghino, però, dovrà respingere anche gli assalti dei top club europei ai propri uomini migliori. Tra questi c'è sicuramente Alessandro Bastoni, uno dei pilastri della fase difensiva, che sarebbe finito nel mirino del Manchester City, con Pep Guardiola che avrebbe fatto il suo nome per rinforzare la difesa dei Citiziens.

Anche il Torino avrebbe cominciato a muoversi sul mercato in vista della prossima stagione, con i granata che cercheranno di fare il salto di qualità e competere per un piazzamento europeo. Una delle priorità sarà rinforzarsi tra i pali e per questo motivo i granata avrebbero messo gli occhi su Pierluigi Gollini, che tornerà all'Atalanta dopo l'anno in prestito al Tottenham.

Manchester City su Bastoni

La prossima estate l'Inter potrebbe essere costretta a qualche sacrificio per far quadrare i conti. Certo non dovrebbe succedere quanto successo l'anno scorso, con le cessioni di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, con solo parte del ricavato che è stato poi investito per rinforzare la rosa. Quest'anno solo un big al massimo potrebbe lasciare il club meneghino e uno dei canditati sarebbe Alessandro Bastoni.

Sul difensore avrebbe messo gli occhi il Manchester City, che qualche sondaggio lo aveva fatto anche l'anno scorso senza successo. Pep Guardiola è un suo estimatore e avrebbe fatto il suo nome per rinforzare il reparto arretrato dopo aver rinforzato l'attacco con Haaland.

L'Inter, comunque, non lascerà andare tanto facilmente il classe 1999 e servirà una proposta importante per sedersi al tavolo delle trattative.

Ausilio e Marotta, infatti, avrebbero già fatto sapere al club inglese che la valutazione di Bastoni non sarà inferiore ai 60 milioni di euro.

Torino su Gollini

Il Torino il prossimo anno cercherà di rinforzarsi per alzare l'asticella e competere per un piazzamento europeo. Al fine di ciò, i granata vorrebbero rinforzarsi in primis tra i pali visto che Milinkovic-Savic e Berisha non hanno dato grandi garanzie.

Il club avrebbe messo gli occhi su Pierluigi Gollini, portiere che è di proprietà dell'Atalanta, pur essendo stato in prestito al Tottenham quest'anno, non giocando quasi mai essendo chiuso da Lloris. La Dea valuta l'estremo difensore tra i 15 e i 20 milioni di euro, ma non è da escludere che nell'affare possa essere inserita una contropartita tecnica per abbassare l'esborso economico. Occhio ad uno dei due esterni, con Singo e Vojvoda che piacciono molto e in quel caso si potrebbe pensare ad uno scambio alla pari tra le due società.