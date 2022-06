L'Inter è una delle protagoniste di questi giorni sul fronte mercato viste le tante voci relative alle trattative in entrata e in uscita per la società nerazzurra. Nelle ultime ore ha preso quota l'ipotesi di un addio di Milan Skriniar, che piace molto al Psg.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Alessandro Bastoni, che sembra spingere per la propria permanenza in nerazzurro. Il giocatore sta bene a Milano ed è considerato un simbolo del club meneghino. Proprio per questo il difensore azzurro sembra pronto a rispedire al mittente le nuove avances del Tottenham.

Skriniar nel mirino del Psg

In questa sessione estiva di Calciomercato l'Inter potrebbe attuare una rivoluzione. Tanti i nomi in entrata e in uscita, con i big che non sono considerati incedibili qualora dovesse arrivare una proposta fuori mercato. Le buone prestazioni di Milan Skriniar hanno attirato l'attenzione anche delle big europee: su di lui, infatti, avrebbe messo gli occhi il Paris Saint-Germain, con Mauricio Pochettino che è un suo grande estimatore e da tempo prova a portarlo in Francia.

Secondo alcune indiscrezioni, nelle scorse ore il nuovo consigliere sportivo del presidente Nasser A-Khelaifi, Luis Campos, avrebbe incontrato i dirigenti nerazzurri a Milano nella sede principale di Viale della Liberazione: sarebbero stati avviati contatti per conoscere nel dettaglio tipologie di contratti, prezzi e disponibilità.

Il centrale classe 1995 finora pare inamovibile per la squadra milanese. Inzaghi ha gestito bene la rosa e le rotazioni ma non ha praticamente mai fatto a meno dello slovacco: 35 presenze su 38 in Serie A e 8 su 8 in Champions League.

La dirigenza nerazzurra, dal proprio canto, non può considerarlo incedibile a prescindere vista l'esigenza di realizzare 60 milioni di euro di plusvalenze.

Il Psg per Milan Skriniar sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra notevole, quasi 70 milioni di euro. Offerta che, inevitabilmente, metterebbe in crisi l'Inter, che sistemerebbe ulteriormente i conti dopo le cessioni dello scorso anno di Achraf Hakimi e Romelu Lukaku, e realizzerebbe una notevole plusvalenza avendolo acquistato nell'estate del 2017 dalla Sampdoria per poco meno di 35 milioni di euro.

A bloccare tutto però potrebbe essere proprio il capitano della nazionale slovacca. Il giocatore, infatti, sembra pronto a rifiutare in quanto si sente un simbolo dei nerazzurri, con il quale si è affermato e vuole vincere lo scudetto l'anno prossimo, per raggiungere la tanto agognata seconda stella.

Inter vicina a Bremer

Uno degli obiettivi principali di mercato dell'Inter per questa estate è Gleison Bremer. I nerazzurri si sono mossi con largo anticipo sul centrale brasiliano per anticipare la concorrenza. In questi giorni, infatti, avrebbero provato a farsi sotto sia la Juventus che il Milan, ma il fatto di aver trovato un'intesa di massima con il suo entourage pone il club meneghino in una posizione di forza.

Si parla già di una bozza di accordo con Bremer che andrà a guadagnare 3,5 milioni di euro per i prossimi cinque anni. I nerazzurri per convincere definitivamente Urbano Cairo sarebbero disposti a inserire nella trattativa anche il cartellino di Andrea Pinamonti, giovane attaccante che potrebbe fare comodo al Torino soprattutto in caso di addio di Belotti.