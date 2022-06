L'Inter è attiva sul Calciomercato anche riguardo alle operazioni in uscita. Con buona probabilità, Alexis Sanchez e Arturo Vidal andranno via durante la sessione estiva e questo significherebbe un risparmio di 17 milioni lordi per l’Inter.

Al momento non ci sarebbero offerte per Sanchez, che vorrebbe un palcoscenico importante nella Liga spagnola, una platea che gli permetta di continuare a calpestare i campi che contano e giocare le coppe europee.

Per Vidal situazione diversa: su di lui ci sarebbe l’interesse del Flamengo e del Al Rayyan. La squadra Quatariota sarebbe pronta a coprirlo d’oro, potrebbe infatti offrirgli un contratto di 8 milioni netti a stagione.

Sanchez e Vidal: le possibili destinazioni

Per i cileni si starebbe avvicinando il momento di lasciare l’Inter, ma le due situazioni sono diametralmente opposte. Sanchez (33 anni) si sente ancora un giocatore in grado di fare la differenza e non sarebbe disposto né a ridursi l’ingaggio, né a giocare per piazze lontane dall’Europa che conta. Il suo desiderio sarebbe infatti quello di tornare in Liga dopo l’esperienza al Barcellona, che nel 2011 lo prelevò dall’Udinese per 24 milioni. Per Alexis ci sarebbe stata solo l’offerta del Galatasaray, respinta dal giocatore, e un possibile interessamento del River. mentre nessun club spagnolo sarebbe disposto ad assecondare le sue pretese economiche.

A 35 anni compiuti, Vidal potrebbe invece lasciare l’Europa in direzione Brasile o Qatar.

Su di lui ci sarebbe infatti sia il Flamengo che l’Al Rayyan. L’ipotesi di giocare nel campionato brasiliano sembra stuzzicare Arturo, che potrebbe competere per trofei importanti come la Libertadores e percepire 3,5 milioni netti a stagione, ovvero il massimo che il Flamengo può permettersi. Ma c’è un grosso ma: l’Al Rayyan sarebbe disposta a spingersi ancora oltre, arrivando a offrirgli ben 8 milioni netti per stagione.

Il Flamengo sembrava la meta preferita di Arturo. Il Club carioca ha infatti grandi ambizioni per la prossima stagione e sta costruendo una squadra importante, col giusto mix tra gioventù ed esperienza. Si era anche parlato di una serie d'incontri tra le due parti e sembrava tutto fatto per il trasferimento, ma l’“irruzione” dell’Al Rayyan, che porterebbe in dote gli 8 milioni d'ingaggio, sembra aver fatto vacillare la volontà di Vidal, che potrebbe andare a guadagnare 1,5 milioni in più rispetto al contratto attuale.

Per i cileni si apre la strada della buonuscita

Sia El Niño che Vidal andranno in scadenza nel giugno 2023 e vista la loro carta d’identità è difficile che possano arrivare offerte per il cartellino. L’Inter non avrebbe quindi alcun problema a pagare la sanzione pecuniaria per la rescissione anticipata del contratto, poiché con un ammontare di 8 milioni complessivi di buonuscita (4 per Sanchez e altrettanti per Vidal) andrebbe comunque a risparmiarne 9, essendo l’ammontare lordo dei due ingaggi di 17 milioni annui.

Se per Vidal c’è grande interesse, Sanchez dovrà guardarsi attorno e valutare se sia il caso di ridursi l’ingaggio. I suoi procuratori lo avrebbero infatti proposto a diversi club spagnoli, tra cui Atletico e Siviglia (quest'ultimo sarebbe invece interessato a Correa), ma nessuno dei due sarebbe intenzionato ad accasarsi il trentatreenne a 7 milioni netti a stagione. Stando alle indiscrezioni, Alexis non avrebbe alcuna intenzione di trasferirsi lontano dall’Europa.