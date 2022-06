Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, avrebbe chiesto fortemente alla società piemontese l'acquisto di Angel Di Maria, calciatore ritenuto fondamentale dall'allenatore toscano per garantire competitività.

Nel frattempo il dirigente Cherubini osserverebbe per il centrocampo uno tra Davide Frattesi, Leandro Paredes o Fabian Ruiz.

Juventus: per potenziare il reparto offensivo, Allegri avrebbe imposto l'acquisto di Angel Di Maria

La ricerca dell'esterno offensivo per la Juventus apparirebbe come la priorità assoluta in questa fase iniziale del Calciomercato ed Il nome più caldo che ci sta accompagnando in questi giorni, è stato quello di Angel Di Maria.

L'argentino, che avrebbe respinto almeno un paio di offerte recapitate dai bianconeri, si starebbe allontanando dalla compagine piemontese, tuttavia, secondo il giornalista sportivo Palmeri, Allegri avrebbe indicato "El Fideo" come profilo imprescindibile per ripartire nel prossimo anno. Ecco le parole del collega a TMW: "La Juve dopo aver proclamato un ultimatum a Di Maria, si è dovuta rimangiare la parola e ha rilanciato con un contratto di 13 mesi che venga incontro alla voglia di ritorno a casa del Fideo. Questo cambio di atteggiamento della Juve sono conseguenza del nervosismo di Allegri, che pretende Di Maria come conditio sine qua non per una stagione da protagonista".

Juventus, i bianconeri cercano un centrocampista: idee Frattesi, Paredes e Ruiz

A centrocampo, la Juventus starebbe sondando diversi profili. Oltre a Pogba, che potrebbe sbarcare a Torino nel mese di Luglio, i bianconeri vorrebbero accorpare al settore di mediana, un calciatore dinamico che sappia impostare il gioco. Secondo Valter De Maggio, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, la Vecchia Signora farebbe sul serio per Fabian Ruiz: "La Juventus vuole Fabian Ruiz, è tutto reale, ho dato la notizia ieri e ho visto che oggi molti quotidiani hanno riportato la notizia dopo averla ovviamente verificata".

Oltre al calciatore spagnolo del Napoli, la Juventus starebbe meditando se tornare forte su Leandro Paredes, mediano argentino in forza al PSG. La compagine francese chiederebbe per una sua cessione, circa 20 milioni di euro e per accontentare le pretese degli sceicchi, Cherubini dovrebbe prima cedere uno tra Arthur o Rabiot.

Infine, per i bianconeri, resterebbe sempre caldo il profilo di Davide Frattesi. Il giocatore classe '99 sarebbe ambito non solo dalla formazione piemontese ma anche dalla Roma di José Mourinho. La squadra capitolina, in questo caso, apparirebbe favorita, in quanto lo stesso Frattesi si è da sempre professato grande tifoso giallorosso.