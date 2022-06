La Juventus è al lavoro in queste settimane per definire il Calciomercato estivo. In particolare la società bianconera sarebbe alla ricerca di un'alternativa sulla fascia destra difensiva. Con Cuadrado in scadenza di contratto a giugno 2023 e con Danilo che gradualmente potrebbe essere schierato da difensore centrale, la Juventus starebbe valutando l'acquisto di un giocatore importante per la fascia destra difensiva, che possa giocare terzino ma eventualmente anche come centrocampista di fascia in caso di 3-5-2. Il preferito sembra essere Nahuel Molina, l'argentino che nell'Udinese ha disputato una stagione importante con diversi gol segnati e assist forniti ai suoi compagni.

Si è confermato con la nazionale argentina, diventando il titolare come terzino destro.

Secondo delle indiscrezioni di mercato di Repubblica la Juventus avrebbe già l'intesa contrattuale con il giocatore. Ci sarebbe però ora da lavorare con l'Udinese per l'acquisto del suo cartellino, considerando che la società friulana vorrebbe almeno 30 milioni di euro.

Il giocatore argentino Molina potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus avrebbe già l'intesa contrattuale con Nahuel Molina. L'argentino è il preferito per la fascia destra difensiva e alla lunga potrebbe sostituire Juan Cuadrado, in scadenza di contratto a giugno 2023. L'argentino in questa stagione ha dimostrato tutte le sue qualità nel realizzare gol e nel fornire assist ai suoi compagni, oltre a essere migliorato in fase difensiva.

Non è un caso che il commissario tecnico della nazionale argentina Lionel Scaloni lo schieri da terzino destro.

La Juventus dovrà trattare però con l'Udinese sul prezzo dell'argentino, si parla di un affare attorno ai 30 milioni di euro. La società bianconera potrebbe cercare di acquistarlo in prestito con riscatto differito in diverse stagioni.

Potrebbero essere inserite delle contropartite tecniche: i friulani vorrebbero Fabio Miretti, che però Allegri vorrebbe confermare. La Juventus preferirebbe inserire Rolando Mandragora, che la società torinese valuta circa 10 milioni di euro.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus come dicevamo lavora ai rinforzi anche a centrocampo e settore avanzato.

Il primo innesto dovrebbe essere Paul Pogba a parametro zero, inoltre si attende la decisione di Di Maria dopo l'offerta presentata dalla società bianconera al giocatore, mentre sarebbe più vicino l'arrivo di Filip Kostic, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.