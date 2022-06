La Juventus e Pogba si starebbero avvicinando a grandi passi. Per i bianconeri sarebbe il primo grande colpo di questo Calciomercato. Allegri intanto avrebbe chiesto alla società uno sforzo in più per arrivare a Di Maria, giocatore che nelle idee del tecnico toscano farebbe da supporto a Vlahovic. Il reparto offensivo della Vecchia Signora necessita anche un ulteriore innesto di qualità: il nome sul taccuino di Cherubini sarebbe quello di Simeone, giocatore del Cagliari attualmente al Verona (che potrebbe non riscattarlo).

Pogba profilo ideale per il centrocampo

Pogba potrebbe tornare alla Juve con un contratto triennale e andrebbe a rinforzare un centrocampo in sofferenza in termini di qualità e gol: caratteristiche che nella stagione appena conclusa sono mancate alla squadra torinese. Pogba, Locatelli e Zakaria formerebbero un centrocampo assortito, con l'azzurro e il francese pronti a inserirsi in zona gol. Sullo sfondo e pronti a subentrare resterebbero McKennie, Rabiot e i giovani Rovella e Fagioli

Capitolo cessioni. Il Monza pare essere interessato proprio a Nicolò Fagioli. Il centrocampista, di ritorno dalla Cremonese, ha ancora un anno di contratto e per la dirigenza bianconera la priorità è il rinnovo. Difficilmente la Juve si priverà del giovane, ma Galliani proverà a strapparlo almeno in prestito.

Allegri vuole Di Maria, si allontana la pista Kostic

Su Di Maria si sarebbe fatta forte la concorrenza del Barcellona. La Juve non vorrebbe svenarsi per portare a casa un giocatore di 34 anni anche se a parametro zero. Di diverso avviso è Allegri che considera el FIdeo un giocatore potenzialmente importante per il nuovo progetto bianconero.

Sembra sfumare intanto la pista Kostic. Il giocatore dell’Eintracht Francoforte è vicino al rinnovo del contratto con il club tedesco e difficilmente la Juve potrà strapparlo a prezzo di saldo.

Cherubini dovrebbe incontrare l'Atletico: l'offerta bianconera per il riscatto è di 15 milioni

Il dirigente bianconero Cherubini discuterà con i Colchoneros il riscatto dell'attaccante spagnolo Morata.

La via per arrivare a un'accordo è in salita ma l'uomo del mercato bianconero tenterà un affondo: Morata è arrivato alla Juventus due anni fa con la formula del prestito con diritto di riscatto. La Juve ha già speso 20 milioni di euro in questi due anni e dovrebbe aggiungerne altri 35 per trattenerlo, una cifra ritenuta fuori portata dalla società di Via Galileo Ferraris.

L'Atletico dal canto suo non vuole fare una minusvalenza e si sta guardando intorno per capire se ci sono club disposti a investire più soldi per Morata. L’Arsenal e il Barcellona hanno chiesto informazioni sul giocatore, con la società blaugrana che farebbe rientrare lo spagnolo in un affare che coinvolgerebbe anche Griezmann.