La Juventus è pronta a muoversi sul mercato: sono tante le esigenze della società bianconera, che dovrà rinforzare tutti i settori, anche per sostituire i giocatori che lasceranno Torino a fine stagione. Fra questi spicca Giorgio Chiellini, che ha da poco confermato il proprio addio alla società bianconera.

La Juve non dovrebbe cedere altri difensori durante il Calciomercato estivo nonostante le indiscrezioni di mercato parlino insistentemente dell'interesse del Manchester United per Matthijs de Ligt. Il nuovo tecnico della società inglese Ten Hag vorrebbe infatti il giocatore olandese, che ha già allenato nella sua esperienza all'Ajax.

La Juventus però non vorrebbe venderlo in questa sessione di mercato, oltre al fatto che la clausola rescissoria da 120 milioni di euro non agevola una sua partenza. La Juve potrebbe valutare anche il prolungamento di contratto del giocatore olandese, che attualmente è in scadenza a giugno 2024.

Il Manchester United vorrebbe de Ligt

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il nuovo tecnico del Manchester United Erik Ten Hag vorrebbe Matthijs de Ligt. I due hanno già lavorato insieme all'Ajax fino al 2019, raggiungendo anche la semifinale di Champions League. Attualmente però la volontà della Juventus sarebbe quella di riconfermare il difensore, che è in scadenza di contratto a giugno 2024. La clausola rescissoria da 120 milioni di euro non agevola un suo addio, oltre al fatto che la società bianconera non vorrebbe lasciare partire un altro difensore in questa sessione di mercato dopo la conferma dell'addio di Giorgio Chiellini.

De Ligt è considerato un giocatore importante per la società bianconera. Alcune indiscrezioni parlano anche di un possibile ruolo da vice-capitano considerando che Allegri ha dichiarato che - con gli addii di Chiellini e Dybala - il nuovo capitano sarà Leonardo Bonucci.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus dovrà quindi lavorare sul mercato a un sostituto di Chiellini, ma anche a quello di Paulo Dybala.

A tal riguardo potrebbe arrivare Angel Di Maria, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno. L'argentino ha recentemente dichiarato che esisterebbe già un pre-contratto col Psg, ma anche che se non rimarrà nella società francese potrebbe fare una nuova esperienza professionale nel calcio europeo. Solo nel 2023 potrebbe poi far ritorno in Argentina.