La Juventus potrebbe effettuare diverse cessioni durante il Calciomercato estivo. Oltre a Giorgio Chiellini e a Paulo Dybala potrebbero lasciare la società bianconera anche Alex Sandro, Aaron Ramsey, Arthur Melo e uno fra Alvaro Morata e Moise Kean.

A questi si potrebbe aggiungere Luca Pellegrini, nonostante una buona stagione disputata dal 23enne. La società potrebbe valutare una sua cessione in prestito in un altro club Serie A così da permettergli di giocare titolare, cosa che non avrebbe garantita nella stagione 2022-2023 in bianconero nonostante il possibile addio di Alex Sandro.

Attualmente però non è facile cedere il brasiliano, il quale ha un ingaggio da 6 milioni di euro a stagione fino a giugno 2023. Trovare una società in grado di investire su cartellino e stipendio del brasiliano non è così scontato, nonostante sia circolata l'ipotesi di un interesse del Chelsea.

Luca Pellegrini potrebbe invece essere ceduto in prestito per rimanere nel campionato italiano, magari in una squadra di metà classifica. Una stagione da protagonista potrebbe garantirgli infatti il definitivo salto di qualità. Nelle ultime stagioni il laterale sinistro è stato condizionato da diversi infortuni muscolari, soprattutto nell'annata 2020-2021.

Pellegrini potrebbe lasciare la Juventus in prestito

Secondo le ultime indiscrezioni, per Luca Pellegrini la Juve valuterebbe un prestito in una società di Serie A così da permettergli di giocare più spesso da titolare. Nella società bianconera non avrebbe la garanzia di farlo, in quanto sarebbe solo l'alternativa al titolare.

A tal riguardo oltre a Pellegrini potrebbe lasciare Torino anche Alex Sandro, anche se i 6 milioni di euro stagionali che percepisce non aiuterebbero la sua cessione.

La Juventus starebbe già valutando i possibili rinforzi per la fascia sinistra difensiva per il calciomercato estivo. Fra questi piace Destiny Udogie, giocatore di 20 anni che ha disputato una stagione importante con l'Udinese ed è un Nazionale under 21 italiano.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe vendere anche altri giocatori, fra questi Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano come recentemente dichiarato dal suo agente sportivo Federico Pastorello, non è considerato il centrocampista ideale per il gioco di Allegri, che vuole giocatori più fisici.

La Juve lo valuta almeno 40 milioni di euro, una somma che potrebbe ritornare utile per rinforzare il centrocampo.