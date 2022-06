Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni, ha criticato ed escluso un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Nel frattempo, i bianconeri e il Milan, starebbero pensando a riportare in Italia Mauro Icardi, attaccante in forza al PSG.

Zazzaroni bolla il ritorno di Cristiano Ronaldo alla Juventus come una Fake News

Cristiano Ronaldo dovrebbe lasciare il Manchester United in quanto il tecnico dei Red Devils Ten Hag vorrebbe gestire una squadra composta da giovani campioni. L'asso portoghese dunque, potrebbe presto finire sul mercato e nei giorni precedenti si era paventato un suo possibile ritorno alla Juventus.

Tuttavia, nelle scorse ore, il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha voluto smentire questa ipotesi, affermando a Radio 24 quanto segue: "Cristiano Ronaldo potrebbe tornare alla Juventus? Ma no, è una cavolata del mio amico Caressa che ha detto qualche settimana fa. È impossibile che torni in Italia".

Zazzaroni ha spostato poi il suo discorso sulla possibile cessione di Matthijs de Ligt in Premier League, rivelando: "Il problema è che costa 120 milioni di euro di clausola. Il giocatore vuole andar via. Se arriverà quest’offerta la Juventus la prenderà sicuramente in considerazione". Infine, il direttore del CdS ha commentato la situazione che sta coinvolgendo Dybala, affermando come nessun club in Italia sia realmente interessato a prenderlo a parte Marotta, che ad oggi sarebbe focalizzato solamente sull'acquisto di Romelu Lukaku.

Juventus, starebbe tornando caldo il nome di Mauro Icardi per l'attacco bianconero

La Juventus e Mauro Icardi si sono sfiorati per diversi anni e nella prossima finestra di Calciomercato estiva, le due parti potrebbero entrare in contatto per l'ennesima volta. I bianconeri infatti, cercherebbero un profilo di esperienza da piazzare in panchina come vice Vlahovic, mentre il numero 9 argentino, non starebbe vivendo il suo momento migliore al PSG, in quanto la società francese lo avrebbe messo sul mercato.

Dall'estero dunque, non escluderebbero un ritorno in Italia del bomber ex Inter, che oltre alla Juventus, piacerebbe anche al Milan di Stefano Pioli.

Roma, per la difesa piacerebbe il nome di Samuel Umtiti

La Roma potrebbe presto dover intervenire per ritoccare il reparto difensivo. Roger Ibanez infatti sarebbe attenzionato da diversi club, tra cui Milan ed Atletico Madrid, dunque i giallorossi avrebbero individuato un possibile sostituto del brasiliano, Samuel Umtiti. Lo stopper in forza al Barcellona apparirebbe in uscita dal club spagnolo ed il suo costo, viste le ultime annate poco convincenti, si aggirerebbe intorno ai 3 milioni di euro.