Potrebbe esserci sempre l'Inter nel futuro di Arturo Vidal. No, non è la squadra di Milano con la quale è ancora sotto contratto fino al giugno del 2023, ma quella di Miami del presidente David Beckham che starebbe cercando di convincerlo ad accettare una nuova avventura professionale nella Major League Soccer (MLS), il massimo campionato statunitense e canadese.

Il centrocampista cileno sembra ormai destinato a lasciare l'Inter (quella di Milano) in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto. Al momento, però, non ha ancora deciso quale sarà la sua prossima destinazione.

Il numero 22 nerazzurro non ha mai nascosto che gli piacerebbe giocare nel Flamengo o nel Boca Juniors. Questi due club, però, nonostante il gradimento verso l'ex Juventus, non avrebbero ancora fatto passi importanti e concreti verso di lui. All'opposto, invece, pare che l'Inter Miami lo stia realmente corteggiando.

Secondo il quotidiano spagnolo Marca, durante un evento benefico organizzato in Florida da Ronaldinho e Roberto Carlos, Beckham avrebbe parlato con Vidal. In questa circostanza, gli avrebbe palesato la volontà di portarlo a Miami come nuovo protagonista della MLS americana.

Vidal tentato dall'Inter Miami: vorrebbe un ingaggio più alto

David Beckham si sarebbe detto pronto a far firmare ad Arturo Vidal un contratto con l'Inter Miami che gli garantirebbe uno stipendio da 4 milioni di dollari all'anno, ovvero circa 3,8 milioni di euro.

Il cileno non avrebbe rispedito al mittente l'offerta, ma pare che stia pensando di rilanciare.

Il centrocampista ex Juventus e Barcellona, infatti, potrebbe chiedere all'Inter Miami un ingaggio pari a quello di Gonzalo Higuain. L'attaccante argentino (che si è trasferito in Florida nel 2020) guadagna all'incirca 5,5 milioni di euro stagionali, bonus compresi.

Dunque Vidal potrebbe proporre a Beckham di metterlo sullo stesso piano dell'ex bomber del Napoli.

Sullo sfondo continuerebbe ad esserci comunque l'interesse dl Flamengo e Boca Juniors. Inoltre pare che anche il ricco club qatariota Al-Rayyan sia sulle tracce del 35enne cileno, e poi ci sarebbe anche il Colo Colo, compagine di Santiago del Cile.

Alla fine, però, non si esclude che possa spuntarla un'altra Inter, quella di Miami, con Vidal che potrebbe lasciarsi convincere dalla corte di un ex illustre collega come David Beckham.

Inter: buonuscita da 4 milioni per liberare Vidal

L'Inter spera che Arturo Vidal presto ed entro la finestra estiva del Calciomercato riesca a trovare una nuova sistemazione. Come anticipato in apertura, il centrocampista sudamericano ha un vincolo contrattuale che lo lega al club milanese fino al giugno del 2023. Dunque potrebbe anche restare a Milano per un'altra stagione, per poi liberarsi a parametro zero.

In realtà, da ambo le parti ci sarebbe l'interesse a separarsi. Il calciatore vorrebbe cambiare aria per giocare con maggiore continuità; il club preferirebbe liberarsi di un ingaggio pesante.

Infatti il terzo anno di contratto prevede che l'Inter versi a "Re Arturo" 9,5 milioni di euro. Un esborso che diventa ancor più complicato da sostenere se si pensa che il nazionale cileno è tutt'altro che una prima scelta nell'organico a disposizione di Simone Inzaghi.

Il contratto però presenta una clausola che permette alla società di Viale della Liberazione di liberare Vidal assicurandogli una buonuscita da 4 milioni. Una somma non da poco, ma comunque inferiore rispetto allo stipendio che gli si dovrebbe versare se dovesse restare alla Pinetina.

Siccome Vidal non ha mai nascosto di voler cambiare squadra, sembra proprio che alla fine possa essere questa la strada da intraprendere per salutarsi. Con l'altra Inter (quella di Miami) all'orizzonte.