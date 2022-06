La Juventus e Di Maria sono tornati di nuovo vicini, i contatti si sono intensificati nelle ultime ore e si tornano a respirare sensazioni positive. Demiral che non sarà riscattato dall'Atalanta tornerà momentaneamente alla Juve, ma potrebbe lasciare la Serie A direzione Newcastle in Premier League.

Juventus, contatti senza sosta per Di Maria

Crescono i contatti per Di Maria, dopo il raffreddamento della trattativa nei giorni scorsi, sembra essersi riaperto tutto nelle ultime ore, con Di Maria che sarebbe tornato vicino al si con i bianconeri. La Juventus attende il si dell'argentino e nel frattempo il tempo stringe.

Entro la metà della prossima settimana Di Maria, che si trova in vacanza nella sua città natale Rosario, svelerà il suo futuro, comunicando ai dirigenti bianconeri la decisione presa. Dopo settimane di riflessioni sia dalla parte del giocatore che da quella della dirigenza bianconera, potrebbe presto arrivare il semaforo verde. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da ambienti vicini a Di Maria sembrerebbero essersi alzate di molto le quote che lo vedrebbero in bianconero. L'intesa di massima con il Fideo era già stata trovata da tempo: 1 anno di contratto a 7 milioni netti più bonus. Per Di Maria la Juventus, a 34 anni, potrebbe rappresentare l'ultima grande sfida nel calcio che conta, e anche un trampolino di lancio per l'ultimo Mondiale della sua carriera, per poi tornare a concludere la carriera in Argentina.

Nei giorni scorsi l'inserimento del Barcellona ha fatto vacillare Di Maria, non per una questione economica, ma piuttosto per un motivo logistico, per la sua famiglia un trasferimento a Barcellona sarebbe più agevole che trasferirsi a Torino, ad esempio anche per la questione linguistica. Tuttavia per il Barcellona è indispensabile cedere prima di pensare agli acquisti, il bilancio dei catalani infatti non è dei migliori.

Per questo e altri motivi l'ex Psg si starebbe convincendo ad accettare la corte della Juventus. L'attesa è finita, entro metà della prossima settima conosceremo la decisione presa da Di Maria.

Demiral verso il Newcastle

Il futuro di Merih Demiral quasi sicuramente non proseguirà all'Atalanta, i bergamaschi devono solo decidere se riscattare il difensore turco dalla Juventus per 20 milioni di euro per poi rivendere il suo cartellino o non pagare i 28 milioni complessivi del riscatto alla Juventus.

Nel frattempo le ultime indiscrezioni sul futuro di Demiral parlano di un interessamento del Newcastle che sarebbe sulle tracce del giocatore, il club inglese avrebbe messo sul piatto un'offerta da 50 milioni per il difensore classe 1998. La Juventus non contempla la possibilità di tenere Demiral, in quanto non convinta pienamente delle caratteristiche tecniche del turco, i bianconeri potrebbero inserire Demiral come pedina di scambio in altre trattative.