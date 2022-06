In attesa dell'inizio ufficiale del calciomercato sono giorni importanti in casa Juventus: sulla lista di Cherubini ci sono diversi profili utili per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Di Maria resta il primo obiettivo, mentre come centravanti si continua a cercare un vice-Vlahovic e in tal senso circola il nome di Dzeko.

Attesa per la risposta da parte di Di Maria, ancora 2-3 giorni di tempo per decidere

Oltre al ritorno di Paul Pogba a Torino (la cui ufficializzazione dovrebbe avvenire a inizio luglio), c'è attesa per la risposta di Di Maria.

L'argentino in questo momento starebbe valutando con la sua famiglia e avrebbe chiesto almeno altri due o tre giorni di tempo per prendere la decisione definitiva.

La Juventus non aspetterà in eterno, per questo motivo si sta guardando attorno, in cerca di valide alternative. Il primo nome dovrebbe essere quello di Nicolò Zaniolo, il giocatore potrebbe lasciare la Roma, su di lui ci sarebbe anche un forte interesse da parte del Milan, il prezzo del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 60 milioni.

Si cerca un vice-Vlahovic, Dzeko sarebbe in pole

Nel reparto difensivo, la Juventus penserebbe a Milenkovic della Fiorentina e a Koulibaly che non dovrebbe rinnovare con il Napoli (ha un contratto in scadenza nel 2023).

La Juve sta cercando anche un vice-Vlahovic e i nomi principali che circolano da tempo sono quelli di Luis Muriel e di Giovanni Simeone. Negli ultimi giorni però sta avendo sempre riscontri la pista Edin Dzeko: il bosniaco - dato l'arrivo all'Inter di Lukaku e molto probabilmente anche quello di Dybala - non troverebbe più troppo spazio come prima scelta.

A quel punto la Juventus potrebbe essere una destinazione gradita per lui.

Il mercato in uscita

Per la difesa bisognerà capire se ci saranno offerte importanti relative a Matthijs De Ligt, l'olandese ha contratto fino al 2024 e potrebbe partire solo a fronte di offerte superiori agli 85 milioni.

In uscita, dopo la mancata riconferma da parte di Morata, la Juventus potrebbe effettuare con il Psg uno scambio Kean-Paredes: l'attaccante infatti, non rientrerebbe più nei piani della società, che però prima di cederlo dovrebbe riscattare il suo cartellino dall'Everton.

Potrebbe partire anche Rabiot, il francese avrebbe chiesto espressamente la cessione, su di lui ci sarebbe il forte interesse del Manchester United, il suo prezzo sarebbe sui 15 milioni. A centrocampo potrebbe essere ceduto anche Arthur Melo.