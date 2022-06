La Juventus è attesa da un mese di luglio molto importante in cui potrebbe definire diverse trattative di mercato. Il lavoro della società bianconera prosegue in maniera decisa soprattutto per quanto riguarda due parametri zero, Paul Pogba e Angel Di Maria. Per il francese mancherebbe solo l'annuncio, l'argentino invece avrebbe accettato l'offerta bianconera per un contratto da circa 7 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva.

Si attendono però altre novità per il settore avanzato, con il possibile arrivo di un altro giocatore di fascia e di un vice Vlahovic.

Nel primo caso di lavora per Filip Kostic, anche se mancherebbe ancora l'intesa economica con l'Eintracht Francoforte per il cartellino del giocatore. Come alternativa alla punta titolare bianconera si sono fatti diversi nomi, su tutti quello di Giovanni Simeone. La volontà della Juventus però sarebbe quella di affidarsi a un giocatore d'esperienza, che sappia accettare la panchina ma che possa essere schierato anche insieme a Vlahovic. Piace molto Edin Dzeko, che con l'arrivo di Romelu Lukaku all'Inter difficilmente rimarrà a Milano. A confermare il suo possibile trasferimento alla Juventus anche le agenzie di scommesse, che lo pagano 4 volte la posta in palio. Si è passati dai 10 di qualche settimana fa al 4 attuale, segnale evidente di come Dzeko potrebbe arrivare a Torino dopo essere stato vicino alla Juventus una e due stagioni fa.

Le agenzie di scommesse quotano il trasferimento di Dzeko alla Juventus a 4

Secondo le agenzie di scommesse Edin Dzeko ha una buona possibilità di trasferirsi alla Juventus durante il Calciomercato estivo. La punta potrebbe rescindere il contratto con l'Inter con l'arrivo di Lukaku e trasferirsi nella società bianconera sottoscrivendo un'intesa contrattuale fino a giugno 2024.

A confermare questa possibilità non solo diversi giornali sportivi ma anche delle agenzie di scommesse, che hanno diminuito la quota da 10 a 4. Il giocatore potrebbe essere ideale come vice Vlahovic ma in diversi match potrebbe giocare anche insieme alla punta titolare anche perché oltre alla fisicità garantisce anche una crescita nel settore avanzato tal punto di vista tecnico.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare anche altri settori oltre al settore avanzato. Se dovessero partire a centrocampo giocatori come Arthur Melo, Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, potrebbero arrivare ben due rinforzi nel settore. Uno di questi è Pogba, l'altro potrebbe essere Fabian Ruiz, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023. Sempre dalla società campana si valuta un rinforzo importante per la difesa, anche lui in scadenza di contratto fra un anno. Parliamo di Kalidou Koulibaly, che ha un prezzo di mercato di circa 30 milioni di euro.