Il trasferimento di Renato Sanches al Milan fino a qualche giorno fa sembrava molto probabile, negli ultimi giorni sembra però che la trattativa si sia arenata. I motivi per la mancata chiusura di quest'ultima sarebbero legati al cambio di proprietà in casa Milan e al futuro ancora non scritto dei dirigenti Maldini e Massara. Questa situazione di stallo avrebbe portato la Juventus alla finestra per il portoghese. I bianconeri seguono con interesse l'evolversi della situazione in attesa di un possibile inserimento per affondare il colpo. Il giocatore del Lille, a quanto riportano alcuni media, viene accostato anche al PSG, che intanto pare abbia mostrato un certo interesse per Leonardo Spinazzola.

Il giocatore della Roma è seguito pure dal Real Madrid, ma sarà difficile che la squadra della capitale si privi del giocatore in questa sessione di Calciomercato.

McKennie sul mercato per fare cassa

Alla Continassa a fare spazio a Renato Sanches potrebbe essere il nazionale americano Weston McKennie.

Allegri non avrebbe posto particolari veti alla sua cessione: oltre all'intoccabile Locatelli, sarebbe l'unico centrocampista bianconero a essere appetibile in chiave calciomercato. Sul giocatore statunitense c'è da tempo la Roma e l'interesse mai troppo nascosto di Conte e del suo Tottenham.

Renato Sanches è un centrocampista duttile, caratteristica che piace molto ad Allegri, forte negli inserimenti e abile in zona gol.

La Juve cerca acquirenti per Rabiot e Ramsey

Nel frattempo la dirigenza bianconera sta cercando di sfoltire la rosa. Secondo alcune indiscrezioni che circolano da ieri Rabiot pare che abbia chiesto di essere ceduto: il contratto del francese pesa sulle casse bianconere per 7 milioni a stagione e la Juve, con un'offerta congrua, lo lascerebbe partire.

Il giocatore ha estimatori in premier, Manchester United su tutti, ma a oggi non sembrano essere arrivate offerte concrete.

Diverso il discorso di Ramsey. Il gallese non fa parte da tempo del progetto Juve. Non ci sono squadre interessate al centrocampista e la soluzione sarebbe una rescissione del contratto. Condizione alla quale società e giocatore sembra stiano cercando di lavorare.

Sirene francesi e spagnole per Spinazzola

Riguardo al romanista Spinazzola alcuni media riportano la notizia della corte serrata di PSG e Real. La Roma non vuole privarsi di uno dei suoi giocatori di punta e pare che Mourinho in tal senso sia stato chiaro: il giocatore giallorosso è uno dei punti fermi della squadra. L’allenatore portoghese lo ha aspettato per un intero anno e ora che lo ha ritrovato, non avrebbe intenzione di perderlo nuovamente.