L'Inter potrebbe inserirsi nella trattativa tra il Milan e il Chelsea per Hakim Ziyech, centrocampista classe '93. La Roma intanto vorrebbe offrire Carles Perez al Valencia per abbassare l'esborso cash necessario ad arrivare alla ala sinistra Goncalo Guedes.

Calciomercato Inter, Marotta prova il dispetto ai cugini del Milan: Hakim Ziyech messo nel mirino dei nerazzurri

Dopo aver ottenuto in prestito per un anno Romelu Lukaku, gli affari tra Inter e Chelsea potrebbero non essere conclusi. Secondo quanto filtra dai media spagnoli, la compagine nerazzurra starebbe pensando di richiedere ai "Blues" anche Hakim Ziyech, calciatore classe '93 che andrà in scadenza di contratto con la compagine londinese nel 2025.

Il piano di Simone Inzaghi, da quanto si apprende, sarebbe quello di sostituire Ivan Perisic (che ha lasciato la Pinetina per raggiungere Antonio Conte al Tottenham) con il calciatore marocchino, che grazie alla sua estrema polivalenza, potrebbe coprire diversi ruoli in campo.

All'orizzonte dunque ci sarebbe un "Derby di Calciomercato", dato che pure il Milan avrebbe messo gli occhi su Ziyech ormai da tempo.

Roma, Carles Perez potrebbe essere la pedina per arrivare a Goncalo Guedes del Valencia

Il prossimo acquisto della Roma potrebbe riguardare un esterno offensivo di sinistra. Il giocatore che piacerebbe in particolar modo a José Mourinho, sarebbe Goncalo Guedes, attaccante laterale classe '96 in forza al Valencia.

La compagine spagnola, che ne detiene la proprietà del cartellino fino al prossimo 2024, avrebbe necessità di cedere diversi pezzi per migliorare il proprio bilancio. Nonostante questo, la formazione iberica non vorrebbe svendere i propri calciatori e per tale ragione, non intenderebbe abbassare la valutazione del calciatore portoghese, vale a dire 40 milioni di euro.

Una somma che per le casse della società capitolina apparirebbe difficile da raggiungere. Tuttavia Thiago Pinto, potrebbe inserire nella trattativa alcune contropartite tecniche utili per attenuare le richieste economiche del Valencia e tra i papabili partenti, si sarebbe Carles Perez.

In uscita dalla Roma sarebbe anche Gonzalo Villar e la Sampdoria avrebbe palesato il proprio interesse per averlo in prestito per una stagione. I giallorossi si sarebbero presi del tempo per rispondere, con la speranza di trovare nel frattempo un altro club a cui poter cedere a titolo definitivo il classe '98.