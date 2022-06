Questa estate in casa Juventus tornerà uno degli appuntamenti più attesi dai tifosi bianconeri. Infatti, il 3 agosto ci sarà la classica amichevole in famiglia a Villar Perosa. Dopo due anni, la Juventus tornerà in Val Chisone. Infatti, nel 2020 e nel 2021, causa Covid, la società ha preferito non organizzare il vernissage, anche perché i tifosi non avrebbero potuto partecipare e Villar Perosa senza i tifosi non avrebbe avuto lo stesso fascino. Adesso si è tornati alla normalità e, per questo motivo, la Juventus ha deciso di organizzare la classica amichevole contro l'Under 23.

Per i tifosi Villar Perosa sarà anche l'occasione di vedere da vicino i nuovi acquisti a pochi giorni dall'inizio del campionato. Dunque, oggi 8 giugno, è arrivata la conferma da parte del sindaco Marco Ventre su Facebook: "A Villar Perosa....3 agosto 2022. Un legame vero, la nostra storia bianconera!!".

La Juventus programma l'estate

La Juventus, il prossimo 4 luglio, tornerà alla Continassa per riprendere la preparazione. I bianconeri non resteranno tanto al JTC, visto che poi sarà in programma la tournée in America. Durante il viaggio negli States, la Juventus giocherà anche alcune amichevoli di prestigio contro il Barcellona e forse contro il Real Madrid. Inoltre, a Tel Aviv, i bianconeri saranno impegnati contro l'Atletico Madrid a fine luglio o ad agosto.

Inoltre, un'altra data da segnare per i tifosi della Juventus è quella del 24 giugno, quando verrà stilato il calendario di Serie A. Adesso, però, per i giocatori della Juventus è tempo di godersi le vacanze in attesa di tornare a sudare agli ordini di Massimiliano Allegri.

La storia di Villar Perosa

Dopo il raduno al JTC, la tournée americana e le varie amichevoli, la Juventus il 3 agosto sarà in Val Chisone per disputare la classica amichevole a Villar Perosa.

Questa tradizione per il club bianconero vacanti dal 1959 e in questa occasione la squadra incontra i tifosi e soprattutto gli esponenti della famiglia Agnelli. Prima della partita, la squadra sale nella dimora degli Agnelli e spesso, in questa occasione, i giocatori incontrano il presidente Andrea e John Elkann. L'ultimo appuntamento con il classico vernissage è andato in scena del 2019 e per due anni la Juventus non ha potuto organizzare questo appuntamento causa Covid.

L'ultima sfida in Val Chisone la squadra aveva sfidato l'Under 23 e l'allora squadra di Sarri vinse per 3-1. A segnare furono Dybala, autore di una doppietta, e Cuadrado. Adesso sono passati due anni e la curiosità dei tifosi sarà quella di sapere chi sarà il marcatore di Villar Perosa. Gli occhi saranno ovviamente puntati su Dusan Vlahovic ma soprattutto su quelli che saranno i nuovi acquisti.