Finalmente l'attesa sta per finire: tra poco la coppia Chiesa-Vlahovic tornerà a fare magie sul campo. Protagonisti ieri, 29 maggio, come invitati speciali al GP di Montecarlo, nei box di Ferrari e Alfa Romeo, coinvolti poi in un siparietto con i due piloti Bottas e Zhou, con un simbolico scambio di maglie, prima di concedersi ai microfoni di Sky Sport dove Federico Chiesa ha parlato così: "Non vedo l’ora di giocare con Vlahovic, ma ora siamo qui per tifare la Ferrari", cercando di svicolare l'attenzione da domande scomode, che però sono arrivate, come quella sulla maglia numero 10 per la prossima stagione, ancora ufficialmente senza nome: "Se penso alla 10?

No, no. Solo alla Rossa". Con Vlahovic che ha la maglia numero 7, eredità pesante di CR7, nel caso in cui Chiesa prendesse la maglia numero 10, il passaggio di consegne sarebbe emblematico. La replica di Dusan Vlahovic non si è fatta attendere: "Su Federico ho già detto tutto. Rischierei di diventare ripetitivo".

Chiesa ha fretta di tornare

Chiesa e Vlahovic, molto amici fuori dal campo, ma che ancora non hanno avuto occasione di far vedere alla Juventus il feeling affinato negli anni in cui hanno giocato insieme alla Fiorentina. La sfortuna ha voluto che al momento dell'arrivo di Vlahovic in bianconero, Chiesa si trovava fermo ai box per l'infortunio subito contro la Roma, e per il quale è stato sottoposto lo scorso 23 gennaio a un intervento ricostruttivo al legamento crociato del ginocchio sinistro.

I tempi di recupero da questo grave infortunio erano di circa 7 mesi, secondo Tuttosport, Chiesa dovrebbe tornare ad allenarsi alla Continassa con il resto del gruppo alla fine di agosto. Federico scalpita e non vede l'ora di tornare in campo, lo dimostra anche il fatto che, in accordo con lo staff della Juventus, si diminuirà le vacanze di circa 10 giorni, per essere certo di rispettare i tempi della tabella di marcia.

Chiesa dovrebbe tornare in campo per ottobre

Come scrive Tuttosport quindi, il percorso di recupero di Chiesa si concluderà alla fine dell'estate, mentre per il rientro in campo, tutto dipenderà dal tempo in cui Chiesa entrerà in condizione. In questa ottica, paradossalmente, la mancata qualificazione della Nazionale italiana al mondiale in Qatar aiuterà Chiesa a ritrovare la giusta condizione per scendere in campo con la Juventus.

Un altro tema importante è l'utilizzo di Chiesa da parte di Allegri nella prossima stagione, che dipenderà dal modulo scelto dal tecnico toscano: se sarà 4-3-3 Chiesa partirà dalla sinistra, e forse Di Maria nel lato opposto? L'unica certezza, dopo la partenza di Dybala, è che al centro dell'attacco troverà il suo amico Dusan Vlahovic.