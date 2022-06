Udine ha riabbracciato il suo campione più amato. Zico è tornato nella città che lo ha visto protagonista su campo negli anni '80 in occasione della presentazione del libro “Fatti e misfatti nel mondo del calcio e non solo, uno su tutti è entrato nella storia”, scritto dall'ex direttore generale dell'Udinese, Franco Dal Cin e dal giornalista Massimo Meroi. Nella circostanza è stata organizzata una 'tre giorni' di eventi in cui è previsto anche un match che vedrà in campo vecchie glorie della formazione friulana. Ai microfoni dei giornalisti, il grande fuoriclasse brasiliano ha risposto a varie domande, incentrate ovviamente sulla sua esperienza italiana, ma anche sul calcio attuale e sul 'tunnel' in cui si è addentrata la nazionale azzurra dopo la vittoria dell'Europeo con la mancata qualificazione ai Mondiali in Qatar.

Se Zico ha espresso perplessità sull'involuzione della squadra di Roberto Mancini, un altro ex campione è stato addirittura impietoso nei confronti degli azzurri. Per Daniel Bertoni, infatti, non ci sono dubbi: la crisi dell'Italia è giustificata dalla "mancanza di gioco".

Zico: 'Il calcio italiano deve migliorare in tutto'

"Italia fuori dai Mondiali per la seconda volta consecutiva? Questa non può diventare assolutamente una cosa normale". Questa la risposta di Zico a chi gli chiedeva un commento sull'eliminazione degli azzurri nelle qualificazioni. "L'Italia - ha aggiunto - con il Brasile e la Germania è la nazionale che ha vinto di più a livello mondiale. Certamente una nazionale che vince l'Europeo e dopo due mesi viene eliminata dalle qualificazioni ai Mondiali è una cosa incredibile e bisogna fare in modo che non accada più, il calcio italiano deve migliorare in tutto".

Sul perché si sia arrivati a questo, l'ex numero 10 di Flamengo, Udinese e della nazionale brasiliana non ha una spiegazione certa. "Nelle ultime giornate non avranno dato importanza alle partite o, forse, si sentivano già qualificati. Poi sono arrivati agli spareggi e lì la pressione è sicuramente maggiore, non se l'aspettavano e hanno perso un'opportunità".

Daniel Bertoni: 'Siete davvero in un brutto momento'

Anche Daniel Bertoni è stato in Italia nelle ultime settimane dove ha incontrato i suoi vecchi compagni della Fiorentina. A Firenze è stato ricordato lo splendido campionato della stagione 1981-82 con i viola che furono beffati sul filo di lana dalla Juventus che vinse il titolo all'ultima giornata, ma la tifoseria gigliata si è sempre considerata 'moralmente campione d'Italia'.

L'ex nazionale argentino campione del mondo nel 1978 ha visto alla Tv la sfida di Wembley tra Argentina e Italia vinta 3-0 dall'Albiceleste. Il suo commento finale sulla prestazione azzurra è stato durissimo nel corso di un'intervista rilasciata praticamente 'a caldo', a partita ancora in corso. "Di Maria e Messi stanno dando spettacolo, ma l'Italia è completamente fuori partita. Quella italiana è una squadra penosa: ha vinto l'Europeo, ma sono due Mondiali di fila che non si qualifica e nell'ultimo a cui ha preso parte è uscita ai gironi. Non ha gioco, non è capace di marcare, siete davvero in un brutto momento".