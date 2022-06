La Juventus sta sondando il mercato alla ricerca di un vice Vlahovic e avrebbe messo nel mirino uno tra Giovanni Simeone e Luis Muriel. Nel frattempo, secondo l'esperto di Calciomercato Alfredo Pedullà, i bianconeri potrebbero chiudere a breve per Filip Kostic dell'Eintracht Francoforte.

La Juventus cerca un attaccante che possa far rifiatare Vlahovic e avrebbe individuato in Simeone il nome adatto

Trovare un vice Vlahovic per la Juventus sarebbe una priorità per la Juve, specie se si considerano i tanti impegni che dovrà affrontare la compagine piemontese.

Proprio per questo, Cherubini cercherebbe un attaccante che possa partire dalla panchina senza creare problemi di gestione a Max Allegri. Secondo quanto trapelato dalla stampa, il profilo nuovo sul quale il DS bianconero avrebbe posato gli occhi, sarebbe Giovanni Simeone. Il bomber argentino, figlio del "Cholo" Diego, nella scorsa stagione è finito in prestito dal Cagliari all'Hellas Verona, squadra con la quale ha vissuto un'annata da protagonista. Gli scaligeri, vorrebbero riscattarlo definitivamente dal club sardo, ma i 20 milioni di euro chiesti da Giulini, rappresenterebbero un ostacolo economico per la società veneta.

La Juventus, che per un classe '95 potrebbe essere disposta a spendere tale cifra, starebbe monitorando la situazione, conscia che lo stesso Simeone spingerà probabilmente per una sua cessione.

L'attaccante argentino ha infatti recentemente rilasciato un'intervista nella quale ha confessato: "Non so ancora cosa succederà, spero tanto che mi riscattino dal Cagliari. Sto così bene con il gruppo che voglio godermi ogni minuto di allenamento. Dunque sinceramente non ho idea di cosa mi aspetti. Normale che un giocatore con ambizioni cerchi la possibilità di crescere.

Giocare in Champions o in Europa League è una delle cose più belle".

Sullo sfondo per la Juventus, rimarrebbe inoltre il nome di Muriel, attaccante in forza all'Atalanta per il quale il presidente Percassi chiederebbe circa 15 milioni di euro.

Juventus, si lavora anche per un esterno: secondo Pedullà, i bianconeri sarebbero vicini a Kostic

Il processo di rafforzamento della Juventus passerebbe anche dall'acquisto di un esterno offensivo.

Secondo l'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, i bianconeri starebbero trattando con l'Eintracht di Francoforte per garantirsi Filip Kostic: "Il gradimento è totale, sia dei bianconeri che dello stesso esterno serbo in scadenza di contratto con l’Eintracht tra un anno". La trattativa tra le due squadre, risulterebbe essere in stato avanzato e la Juventus potrebbe chiudere l'operazione, pagando per il classe '92 circa 15 milioni di euro.