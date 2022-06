La Juventus e l'Arsenal potrebbero dare vita ad uno scambio che vedrebbe interessati Arthur e Gabriel Martinelli. Nel frattempo, alla Continassa non si fermerebbero le operazioni di ricerca per un centrale difensivo ed un esterno destro, con Laporte e Molina tra i primi obiettivi.

La Juventus e l'Arsenal starebbero pensando ad uno scambio tra Arthur e Gabriel Martinelli

La Juventus, nella prossima campagna acquisti, vorrebbe comprare un attaccante che possa sostituire Dybala, mentre l'Arsenal avrebbe la necessità di rimpolpare il reparto di centrocampo.

Ecco perché, secondo quanto filtrato dalla Spagna, le due compagini potrebbero prendere in considerazione l'ipotesi di uno scambio che vedrebbe coinvolti Arthur e Gabriel Martinelli. Il mediano brasiliano sarebbe in uscita dalla formazione bianconera da tempo, inoltre, l'allenatore dei Gunners, Mikel Arteta, lo aveva richiesto già nella scorsa sessione di Calciomercato invernale. Martinelli, invece, non apparirebbe come un profilo imprescindibile per la società britannica, che lo lascerebbe andare qualora ricevesse un'offerta congrua. L'Arsenal, che valuterebbe l'attaccante classe 2001 circa 40 milioni di euro, non si accontenterebbe dello scambio alla parti tra i due giocatori, visto che il cartellino di Arthur è quotato circa la metà rispetto a quello di Martinelli.

Di conseguenza, nell'operazione la Juventus dovrebbe aggiungere un conguaglio economico adeguato.

Juventus, si lavora anche per la difesa: osservati Molina per l'esterno e Laporte per il centro

La Juventus, nella prossima finestra di calciomercato estiva, non vorrebbe limitarsi a potenziare solo il reparto di mediana, tanto è vero che Cherubini starebbe cercando da diversi giorni l'erede di Chiellini.

Il nome caldo delle ultime ore risulterebbe essere quello di Laporte, centrale spagnolo in forza al Manchester City. La compagine inglese allenata da Pep Guardiola non lo riterrebbe più al centro del progetto e vorrebbe venderlo per rientrare in parte dei 65 milioni di euro spesi nel 2018, quando lo comprò dall'Atletico Madrid.

La Juventus, dunque, potrebbe ingolosire i "Citizen" offrendo una somma vicina ai 40 milioni di euro. Rimanendo in argomento difesa, ma spostando l'attenzione sulla corsia di destra, i bianconeri avrebbero messo nel mirino Nahuel Molina. Il fluidificante classe '98 in forza all'Udinese, piacerebbe a Max Allegri ed alla Vecchia Signora e per lui, l'Udinese chiederebbe una cifra tra i 25 ed i 30 milioni di euro. Sul terzino argentino ci sarebbe da tempo anche l'attenzione del "Cholo" Simeone, che vorrebbe portarlo all'Atletico Madrid.