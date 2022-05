La Juventus, dopo gli investimenti fatti a gennaio su Vlahovic, Zakaria e Gatti, potrebbe proseguire la campagna acquisti con altri innesti di qualità. La classifica dice che i bianconeri chiuderanno nelle prime quattro del campionato. Di certo, nella seconda parte della stagione ci sono stati dei miglioramenti che però non sono bastati a lottare per il titolo. Per questo ci si attendono rinforzi in tutti i settori, anche perché potrebbero esserci delle cessioni a giugno. A tal riguardo, le ultime indiscrezioni di mercato confermano come Giorgio Chiellini, nonostante un contratto con la Juventus fino a giugno 2023, potrebbe lasciare la società bianconera per una nuova esperienza professionale.

Il difensore potrebbe trasferirsi nel campionato americano prima di ritornare da dirigente a Torino. In tal caso, la Juventus dovrà acquistare almeno un difensore centrale, possibilmente di piede sinistro. Negli ultimi giorni, le notizie di mercato riportano la presunta volontà della Juventus di valutare l'acquisto di Gabriel, difensore classe 1997 dell'Arsenal. Acquistato nel 2020 per circa 25 milioni di euro dal Lille, il brasiliano in questa stagione è migliorato molto, a tal punto di essere diventato anche parte integrante della nazionale.

La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro. La Juventus non vorrebbe spendere tale somma, anche perché gran parte dei soldi potrebbero essere investiti per rinforzare il centrocampo.

Per questo potrebbe offrire Arthur Melo all'Arsenal come contropartita tecnica per l'acquisto del difensore brasiliano.

Il centrocampista Arthur Melo potrebbe trasferirsi all'Arsenal per Gabriel

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il centrocampista Arthur Melo all'Arsenal per l'acquisto di Gabriel.

Uno scambio di mercato che potrebbe definirsi alla pari fra le due società, considerando la valutazione di mercato simile. Proprio il centrocampista piace molto al tecnico della società inglese Arteta, tanto che si era parlato di un suo possibile trasferimento in Inghilterra a gennaio. Alla fine, però, è rimasto a Torino perché gli inglesi lo avrebbero voluto acquistare in prestito con diritto di riscatto.

Un eventuale scambio di mercato potrebbe convenire ad entrambe le società, anche perché l'Arsenal vuole un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, mentre la Juventus deve trovare il sostituto di Chiellini.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà rinforzare il centrocampo durante il Calciomercato estivo con un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e con una mezzala. A tal riguardo, i centrocampisti che piacciono alla società bianconera sono Jorginho del Chelsea e Pogba del Manchester United. Per il settore avanzato, il preferito sembra essere il giocatore del Sassuolo, Giacomo Raspadori.