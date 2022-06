La Juventus è attesa da settimane importanti in ottica di Calciomercato in cui dovrà definire le cessioni e i nuovi innesti da effettuare in vista della prossima stagione.

Fra i ruoli in cui la società bianconera potrebbe cercare rinforzi ci sono le corsie laterali difensive, considerando che Alex Sandro potrebbe partire e che Juan Cuadrado ha ormai 34 anni e ogni tanto nel corso della stagione avrà bisogno di riposare.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il direttore sportivo della Juventus Federico Cherubini in questi giorni avrebbe incontrato a Londra emissari della famiglia Pozzo, proprietaria del Watford e dell'Udinese.

L'argomento dell'incontro sarebbe stato il possibile trasferimento a Torino di Destiny Udogie e di Nahuel Molina.

Possibile offerta della Juventus all'Udinese per Udogie e Molina

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe attingere alla rosa dell'Udinese per rinforzarsi. La società bianconera starebbe valutando l'acquisto non solo di Destiny Udogie per la fascia sinistra (in caso di partenza di uno fra Alex Sandro e Luca Pellegrini) ma anche di Nahuel Molina per la corsia destra. Il nazionale argentino in questa stagione ha dimostrato di essere un giocatore importante, segnando nell'Udinese 5 gol e fornendo 8 assist. Si tratta di giocatori che hanno una valutazione di mercato importante: in particolare Udogie costerebbe circa 20 milioni di euro, mentre Molina avrebbe un valore di circa 30 milioni di euro.

La Juventus, oltre a valutare il possibile inserimento di contropartite tecniche da girare ai friulani per attutire l'esborso cash, potrebbe trovare un'intesa con l'Udinese per una modalità di pagamento agevolata, magari spalmata in diverse stagioni.

Il resto mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il centrocampo e il settore avanzato.

Oltre a Paul Pogba (libero a parametro zero dal Manchester United) potrebbe arrivare anche un giocatore bravo nell'impostazione di gioco, in tal senso circola il nome di Milinkovic-Savic della Lazio.

Per quanto riguarda il settore avanzato si valutano diversi giocatori. Potrebbe arrivare a parametro zero Angel Di Maria, ma pure una punta centrale che sia in grado di giocare pure sulla fascia. Il preferito sembra essere Luis Muriel, in scadenza di contratto con l'Atalanta a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.