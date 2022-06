La Juventus è al lavoro in queste settimane per definire gli acquisti del Calciomercato estivo. I primi due dovrebbero essere gli ingaggi di Paul Pogba e Angel Di Maria, potrebbero poi arrivare anche due terzini, un centrocampista e almeno altri due giocatori per il settore avanzato. Fra le esigenze della rosa bianconera ci sarebbe anche l'acquisto di un vice Vlahovic, una punta che possa sostituirlo in diversi match ma anche giocarci insieme. Si è parlato di un interesse per Giovanni Simeone del Verona, sarebbe stato offerto dall'agente sportivo Jorge Mendes anche Cristiano Ronaldo.

Possibilità quella del portoghese che sembra poco concreta soprattutto per l'ingaggio del giocatore. Nelle ultime ore però diversi giornali sportivi confermano del possibile interesse della società bianconera per una delle riserve del Real Madrid. Parliamo di Luka Jovic, compagno di nazionale di Dusan Vlahovic e che potrebbe lasciare la società spagnola a prezzo agevolato. Il classe 1997 nelle stagioni all'Eintracht Francoforte ha disputato 54 match segnando 25 gol. Prestazioni importanti che lo hanno portato al trasferimento al Real Madrid nel 2019. Il serbo però non ha mai inciso come ci aspettava e dopo il prestito nel 2021 all'Eintracht Francoforte potrebbe lasciare la società spagnola in prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore Jovic potrebbe trasferirsi come vice Vlahovic alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando come rinforzo per il settore avanzato Luka Jovic. Il classe 1997 sarebbe considerato uno dei preferiti come vice Vlahovic e potrebbe trasferirsi nella società bianconera in prestito con diritto di riscatto a circa 15 milioni di euro.

Sul giocatore ci sarebbe l'interesse anche della Fiorentina, ma la possibilità di giocare la Champions League potrebbe essere decisiva per il suo trasferimento alla Juventus. Nella stagione 2021-2022 ha disputato nel Real Madrid 15 match segnando 1 gol. Dal 2018 è un nazionale serbo, ha disputato 25 match segnando 9 gol. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2025, acquistato per 63 milioni di euro nel 2019 il suo prezzo di mercato è diminuito a 15 milioni di euro.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per altri rinforzi per il settore avanzato. Di recente sarebbe stato offerto Neymar, difficile però che il brasiliano arrivi a Torino per l'ingaggio da 48 milioni di euro netti a stagione che guadagna attualmente nella società parigina. Oltre a Di Maria potrebbe arrivare anche Filip Kostic, il centrocampista serbo è in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno 2023 e ha un valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro.